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Les brèves

Bastia : Ouverture de la Bibliothèque de la Casa di l'Anziani  30/09/2026

La Ville de Bastia annonce l’ouverture de la Bibliothèque de la Casa di l’Anziani, un nouvel espace situé à l'Arnia, et dédié à la lecture, au partage et à la circulation des livres.
 
Née d’un travail mené en partenariat avec les élèves du lycée Jean Nicoli et la Bibliothèque patrimoniale Tommaso Prelà, cette initiative invite les Bastiais à découvrir un fonds d’ouvrages issus de dons, à emprunter librement des livres et à contribuer à leur circulation.
 
Romans, histoire, art, voyages, littérature… la bibliothèque a vocation à évoluer au fil des contributions et des envies de ses lecteurs. Des rendez-vous viendront également rythmer la vie du lieu, avec des cercles de lecture, des rencontres avec des auteurs et des animations autour du livre et de la littérature.

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