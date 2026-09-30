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Haute-Corse : l’interdiction de l’emploi du feu prolongée jusqu’au 18 octobre


La rédaction le Mercredi 30 Septembre 2026 à 17:16

Alors que le risque d’incendie reste élevé malgré l’arrivée de l’automne, la préfecture de Haute-Corse a décidé de prolonger l’interdiction de l’emploi du feu sur l’ensemble du département. La mesure restera en vigueur jusqu’au 18 octobre inclus.



Haute-Corse : l’interdiction de l’emploi du feu prolongée jusqu’au 18 octobre
La vigilance reste de mise face au risque d’incendie. Après que la Corse-du-Sud ait étendu son arrêté la semaine dernière, ce mercredi c’est la préfecture de Haute-Corse qui a annoncé la prolongation de l’interdiction stricte de l’emploi du feu sur l’ensemble du territoire jusqu’au 18 octobre 2026 inclus.
 
Une décision prise alors que les conditions restent particulièrement défavorables en ce début d’automne. La préfecture évoque notamment « la faiblesse des précipitations, l’état de sécheresse de la végétation, les prévisions météorologiques et le comportement des feux observés ces derniers jours ». Cette prolongation doit également permettre d’assurer une cohérence des mesures de prévention à l’échelle de la Corse. 
 
Pour rappel, l’interdiction concerne les travaux par points chauds, l’écobuage et le brûlage de végétaux, les feux de loisirs et les barbecues en plein air, mais aussi l’utilisation d’engins à moteur thermique dans les espaces naturels. Le nouvel arrêté préfectoral entrera en vigueur à compter de ce jeudi 1er octobre.
 
La préfecture appelle par ailleurs « chacun à la plus grande vigilance et au strict respect de cette réglementation », rappelant que neuf feux de forêt sur dix sont d’origine humaine et pourraient être évités en adoptant les bons réflexes.
 
« Le non-respect de cette interdiction expose les contrevenants à leur responsabilité civile et à des poursuite pénales », souligne encore la préfecture en rappelant que « les sanctions encourues peuvent aller jusqu’à 100 000 euros d’amende et des peines d’emprisonnement ».




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