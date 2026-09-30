Ligue 3 : face à Orléans, le Sporting va-t-il enfin s’imposer à Furiani ?

Rebond, sursaut d’orgueil, victoire, qu’importe le qualificatif, le Sporting Club de Bastia devra s’imposer ce jeudi soir à Furiani face à Orléans. Après huit journées, les Bastiais émargent à la 12e place du classement avec 10 points et doivent leur unique salut, en ce début de saison, à l’enchaînement de victoires à l’extérieur qui s’est terminé la semaine dernière sur la pelouse du Paris 13 Atlético, sur le score de 1 à 0.



Sur le terrain, des Bastiais qui se sont éteints après la 20e minute de jeu et qui ont passé le reste de la partie à regarder l’adversaire plutôt qu’à tenter de mettre le ballon au fond.



« Ce rebond est obligatoire, mais le plus important, c’est ce qu’on y met, qu’est-ce qu’on fait et comment on est organisé », a annoncé Laurent Peyrelade, le coach bastiais, en conférence de presse d’avant-match. Et justement, les réponses à ces questions, les supporters du Sporting aimeraient bien les avoir. Si chacun y va de son avis et de son coaching pour engranger les trois points, pour une fois, le technicien bastiais a été plus croustillant en détails qu’à l’habitude. Il faut « être capable de concrétiser les temps forts et de les faire durer », mais aussi : « que l’on soit capable de jouer plus vite vers l’avant. Mettre le ballon dans des espaces où l’adversaire n’est pas là. Centrer plus souvent et ne pas attendre. »



Bref, marquer quoi qu’il en coûte et retrouver de vrais lions dans la surface : « Prendre plus d’initiatives, ne pas faire circuler autour de la défense et ronronner. Être plus agressif et plus méchant dans les deux zones de vérité. Il nous manque ce premier soupçon de première intention. » Espérons que le message soit bien passé dans le vestiaire, car Furiani s’impatiente et une partie des supporters n’hésitera pas à faire passer des messages en tribunes.



Face à un Orléans en plus mauvaise forme que les Bastiais, le piège d’un match facile peut flotter au-dessus d’Armand-Cesari. Le coach a balayé immédiatement cette idée : « Ça va être un match difficile, il faut être intelligent sur la façon de les jouer et ne pas s’ouvrir comme des enfants. » Pour lui, Orléans « reste sur cinq matchs sans victoire, mais ce qu’ils font est bien. Une équipe qui a de grosses individualités techniques. Ils ne sont pas forcément payés sur le nombre d’occasions et traversent une mauvaise période. »



La victoire passera aussi par des Bastiais qui arriveront à combattre leur irrégularité. « Ne pas hésiter à faire des choses plus simples », expliquera le coach, dès que sa très jeune équipe perd le fil de la rencontre. Objectif : rester concentré dans le match. Laurent Peyrelade s’appuiera sur un effectif plus étoffé que la semaine dernière, avec les retours de Matteo Petrignani, Cléo Meillère et Dramane Diarra.



Alexandre Zaouai, toujours en phase de reprise, ne sera pas sur la pelouse, tout comme Felix Tomi, qui ne reviendra pas avant plusieurs mois. La question du recrutement d’un buteur revient, comme toujours, parmi les questions de la salle de presse. Si le coach bastiais compte bien entendu sur le retour de Zaouai, le jeu passe aussi et surtout par le collectif : « Joachim Eickmayer peut et doit mieux faire » et « Clément Rodrigues doit s’émanciper. »



Si un joueur venait à arriver, celui-ci devra, pour le coach, avoir 25, 26 ou 27 ans, apporter un vrai plus et être prêt immédiatement. Autrement dit, une perle rare qui vaut son pesant d’or. À défaut, il faudra compter sur l’entraînement et la progression du vestiaire actuel.

