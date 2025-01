Déviation d’Olmeto : quatre tracés soumis à consultation publique

C’est l’un des plus gros points noirs du réseau routier du Sud de l’île. Depuis plus de trois décennies la traversée d’Olmeto par l’ex-RT40 est régulièrement remise en question. Sans pour autant qu’une solution pour contourner la commune ait été trouvée. Lors de la session de l’Assemblée de Corse de ce jeudi, un projet de déviation du village sera à nouveau remis à l’étude. Dans un rapport de l’Exécutif, il est en effet rappelé que le passage de l’ex-RT40, et de facto de nombreuses voitures et camions chaque jour, au cœur du village d’Olmeto impacte significativement la qualité de vie et la sécurité des habitants. De plus, cette route qui a pour objectif de permettre de relier « de manière fluide et rapide » Ajaccio à Propriano, Sartène et Bonifacio, souffre du système d’alternat de circulation mis en place dans la traversée du village - le fameux feu rouge d’Olmeto-, qui cause d’importants ralentissements. « Cette situation amène des périodes d’attente parfois jugées insupportables. En saison estivale, cette attente peut excéder 20 minutes aux heures de pointe », relève le rapport de l’Exécutif en notant la nécessité d’aménager une déviation du village qui permettra de désengorger la traversée du village.



Un objectif qui n’est pas nouveau puisque de premières études pour un contournement routier du village avaient été menées en 1997, desquelles il était ressorti un projet qui proposait un contournement de Casalabriva et un tunnel sous le col de Celaccia, rapidement abandonné en raison de coûts trop élevés. En 2002, une autre solution qui consistait en une déviation sur l’autre versant avait également été écartée pour des raisons de coût. En 2011, on semblait presque toucher au but avec l’hypothèse d’un tracé plus court partant de l’entrée nord du village pour se raccorder à l’aval d’Olmeto sur l’ex-RD 257 qui était jugé faisable financièrement et techniquement. Mais là aussi le projet avait dû être abandonné, le tracé passant par des terrains agricoles, incluant des oliveraies exploitées, ayant face à l’opposition des propriétaires concernés. Dès son arrivée aux responsabilités, l’Exécutif a à son tour remis l’ouvrage sur le métier afin de tenter de trouver une solution réalisable, mais s’est rapidement heurté à des contraintes budgétaires et juridiques, une jurisprudence constante du Conseil d’État en application de l’article 411-2 du Code de l’Environnement posant désormais comme exigence pour qu’une nouvelle route soit créée que le maitre d’ouvrage démontre de façon précise et opérationnelle sur un laps de temps long que le triptyque « éviter, réduire, compenser » a été mis en œuvre.



​Des tracés avec un « impact environnemental moindre »



Pour satisfaire à cette exigence, en février 2023, une expérimentation de remise en circulation à double sens de la traversée du village avait été lancée, mais avait dû être interrompue avant même la fin de ce même mois, le maire de la commune « considérant que les aménagements de la voirie routière ne sont pas adaptés à une circulation à double sens » et que « les conditions de circulation à double sens ne permettent pas de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers de la route et des piétons ». Cette expérimentation a toutefois permis de « justifier à la fois l’opportunité de l’opération de déviation et la notion d’intérêt public majeur de l’opération nécessaire à l’obtention des autorisations au titre du code de l’environnement et que le maitre d’ouvrage a bien essayé d’éviter dans un premier temps l’impact sur l’environnement », explique le rapport en ajoutant que la Collectivité de Corse a poursuivi depuis « la recherche de tracés dont l’impact environnement serait moindre ». Au résultat, quatre nouvelles variantes ont été étudiées et seront soumises à l’Assemblée de Corse afin qu’elle approuve le lancement d’une procédure de concertation publique, obligatoire pour poursuivre le processus.