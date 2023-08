31 août 2003 à Santa Maria di Lota : un énorme brasier de la montagne à la mer

La nature porte encore les stigmates du grand incendie de 2003, mais elle a repris un peu partout ses droits et c'est encore une belle verdure qui prévaut, aujourd'hui, de part et d'autre de la vallée de Lota.

Mais si, 20 ans après, le vert domine encore ici, les scènes de l'effroyable week-end de cette fin août 2003 ne se sont jamais estompées de la mémoire de tous ceux qui à Santa Maria di Lota se retrouvés livrés à eux-mêmes au moment où le brasier est descendu à une vitesse inimaginable en leur direction.





Les flammes couvaient depuis un moment sur les hauteurs de la commune où la végétation avait été dévastée par la grande tempête de 1999 qui avait couché sur les flancs de la montagne des dizaines d'arbres.

"Si le vent se lève, cela risque de tourner à la catastrophe", avait prévenu un élu de l'époque. Et le vent s'est levé. Et il a soufflé avec la violence qui est régulièrement la sienne ici. Et cela a tourné à la catastrophe.

Un temps cantonné là où il était considéré comme un feu de chasseur qui ne semblait pas particulièrement virulent, le foyer s'est embrasé et après avoir bifurqué vers Brando s'est déployé à une vitesse vertigineuse vers Mandriale, Figarella, Partine et Miomo, brûlant végétation, voitures et maisons sur son passage .

Seul moyen de défense sur place ? Un véhicule et quelques hommes de l'Unité de sécurité civile de Nogent-le-Rotrou. Dérisoire





À Figarella, une partie de la population qui était restée sur place, et qui s'était réfugiée dans les jardins de l'IME; s'est repliée ensuite dans l'église où le toit - ils l'ont appris après- était en train de se… consumer !



À la sortie, c'est un paysage lunaire qui s'offre aux regards, hagards, des habitants du hameau

Il y a aussi les premiers uniformes - des gendarmes - qui viennent leur demander s'ils ont besoin de quelque… chose !

Que fallait-il leur répondre ? Ce que vous imaginez aisément.





D'autant que le feu poursuivant sa folle cavalcade vers Partine puis Miomo a happé au passage une famille qui tentait de lui échapper. Une jeune femme d'une vingtaine d'années y a perdu la vie, d'autres ont été brûlés à des degrés divers.

Du coup, les dégâts imposés à la nature, même s'ils se comptabilisent en millier d'hectares, semblaient bien dérisoires.