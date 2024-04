Le "Tea Time" des élèves du conservatoire de Bastia

Une heure avant le début de la représentation, une vingtaine d’enfants, de sept à neuf ans, s’affaire aux derniers ajustements sous la houlette bienveillante de leur professeure de formation musicale, Laetitia Disseix-Berger. Chacun des trois groupes entonne une partition différente, en canon, en exécutant une chorégraphie précise faite de gestes, de déplacements dans l’espace et d’oscillations entre le haut et le bas. L’approche peut surprendre, mais l’amusement des enfants est visible et la qualité de l’interprétation remarquable.



Titulaire d’un doctorat de musicologie spécialisé dans la pédagogie Dalcroze, leur professeure, qui a rejoint l’équipe pédagogique du conservatoire il y a deux ans, explique : « C’est une méthode qui invite à vivre sensoriellement la musique. À travers la stimulation de la motricité globale, la perception et la conscience corporelle sont travaillées et permettent de vivre son propre corps comme premier instrument, celui par lequel sa musicalité est ressentie. » L’enseignante précise : « Cette pédagogie, qui est utilisée dans quarante pays de par le monde, demeure confidentielle en France où nous ne sommes qu’une douzaine à la proposer et quatre à être en mesure de former de nouveaux pédagogues. En plus du conservatoire de Bastia, j’interviens à Paris auprès d’autres enseignants, pas que des musiciens, des professeurs des écoles, des éducateurs spécialisés aussi. De plus, j’enseigne à l’université Paris 8 en musicologie et prochainement en Arts du spectacle à l’université de Corte. »



À l’issue de la répétition, Sacha, huit ans, nous explique : « C’est vraiment sympa et ça défoule de chanter en bougeant. À la fin des cours, je me sens détendu. Habituellement, j’ai peur de me produire en public, mais là, je me sens cool, je n’ai pas le trac. »

À l’entrée de la salle, la maman de Louis, jeune trompettiste, commente : « Cette méthode est formidable ! Mon fils a intégré le mouvement dans les autres apprentissages. Il apprend ses leçons en marchant, ça l’aide à se concentrer. Ils sont déjà toute la journée assis, alors qu’à huit ans, on a besoin de remuer ! Même le solfège - où chaque note est imaginée comme l’habitante de l’étage d’un immeuble - est d’une approche beaucoup plus adaptée pour son âge. À mon époque, c'était rébarbatif au possible. Aujourd'hui, c’est le cours qu’il préfère ! »



Laetitia, conclut : « Il y a cette idée qu’il faut souffrir pour apprendre, faire des efforts. Or la méthode Dalcroze passe par le plaisir. C'est très ludique !"



Et c’est vrai que les enfants s'amusent. Aucun ne semble enfermé dans sa coquille. Au contraire, il y a une synergie entre tous qui fait plaisir à voir !