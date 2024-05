Relais de la Flamme Olympique en Corse : "un bilan spectaculaire"

Le parcours de la flamme a été marqué par des moments de joie et d'enthousiasme, avec une forte participation à travers plusieurs villes. Les Corses et de nombreux visiteurs se sont mobilisés en grand nombre pour accueillir la flamme olympique.

Bastia a été le point central de cette journée mémorable, avec des milliers de spectateurs massés le long du parcours de la flamme. Plusieurs autres villes ont également accueilli un nombre important de spectateurs : "1700 personnes à Île-Rousse, 500 à Corte (avec 300 autres à l'extérieur), 250 à Campana, et 430 à Piedicroce" indique ​la préfecture de Haute-Corse qui a dressé un bilan positif de l'événement.



À Furiani, l'ambiance était festive avec 500 spectateurs à l'intérieur du stade et 600 à l'extérieur. Bastia a également été animée, avec 450 personnes au boulodrome de Lupino et 1200 autres tout au long du parcours entre Lupino et la place Vincenti. Enfin, la place Saint-Nicolas a été le point culminant, attirant pas moins de 6000 spectateurs émerveillés par le passage de la flamme olympique.

"La réussite de cet événement d'envergure a été possible grâce à la mobilisation de 79 relayeurs courageux et à la présence des forces de l'ordre et des services de secours. Un dispositif de sécurité robuste comprenant 586 policiers, gendarmes et unités de forces mobiles, ainsi que 14 pompiers et 4 secouristes, a assuré le bon déroulement de l'événement." indiquent les services de l'Etat.



Dans une ambiance festive et sécurisée, cet événement s'est déroulé sans incident, "reflétant l'esprit de solidarité et de fraternité de la Haute-Corse". a indiqué le préfet de Haute-Corse. "Le bilan de cette journée est spectaculaire" a-t-il ajouté avant de remercier "tous les acteurs impliqués, dont l'engagement a contribué au succès éclatant de cette journée mémorable."



​VIDEO : On écoute Michel Prosic, préfet de Haute-Corse