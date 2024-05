VIDEO - "Beaucoup d'émotion" dernière relayeuse de la flamme olympique, Priscilla Gneto a allumé le chaudron à Bastia

Priscilla Gneto a été désignée par le comité Paris 2024 pour être la dernière relayeuse parmi les 119 porteurs de la flamme qui se sont succédé tout au long de cette journée en Corse. À Bastia, la judokate de Porto-Vecchio, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, a eu l'honneur d'allumer le chaudron olympique sur la place Saint-Nicolas.

Quelques instants après la fin de la cérémonie, elle a partagé avec nous sa "fierté". L'athlète a également souligné que sa participation une manière symbolique de clore ce chapitre de sa vie, de revenir à ses racines et de célébrer son parcours extraordinaire avant de prendre sa retraite sportive. "moi c'est peut être ma dernière valse avec les JO, j'ai déjà participé à 4 olympiades... je suis plus vers la fin de ma carrière sportive et de pouvoir célébrer ça en Corse, ca a été vraiment incroyable."





