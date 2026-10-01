ARWC : C’est parti ce jeudi matin pour 500 kms d’une course hors-normes

Il est à peine 5 heures ce jeudi matin à Corte. La ville est encore endormie. On perçoit à peine un fond musical indiquant que le l’Adventure Racing World Championship est sur le point de démarrer pour 5 à 8 jours de course à travers les montagnes insulaires en VTT ou treck en passant par des épreuves de kayak de rivière et de mer. Au fil des minutes le cours Paoli commence à s’agiter. Les diverses équipes convergent vers le parking Tuffelli où le bar-restaurant Le Bip’S sert du café, du thé, du chocolat accompagné de croissant et de pain au chocolat. « On prend des forces avant de partir », lancent François et Sarah, les yeux toujours vaseux. D’autres se concentrent sur les cartes de la région, tandis que certains en profitent pour voler encore quelques minutes de sommeil.



A la sono, la musique monte d’un cran et Eric Albertini informe les athlètes que le départ aura lieu dans trente minutes. Alors on commence à s’activer, à bouger, à se réchauffer car la température n’est que de 8°. Celles et ceux qui avaient profité de ces quelques minutes avant le départ pour s’assoupir un peu, s’étirent et se préparent car Nancy Bauhaud appelle les équipes une à une à se présenter sur la ligne de départ située sur le cours Paoli, au pied de la Riccia. Elle a du mal à se faire entendre, alors elle monte le ton, se fait plus autoritaire et dans un anglais parfait demande d’accélérer le pas car l’heure du lancement de la grande aventure approche. Cette fois, derrière le ruban du départ, les équipes se mettent en place. Le maire de Corte, le Dr Xavier Poli prend le micro pour souhaiter la bienvenue à tous les concurrents et remercier l’organisation « qui nous a fait l’honneur de désigner Corte comme ville de départ de cet évènement international ». « Je vous souhaite une bonne course. Vous allez découvrir un peu Corte lors de ce départ, terre de trail, terre de sport-nature, terre d’aventure et vous allez, au bout de l’effort, découvrir notre Corse à laquelle nous sommes tous très attachés. L’effort que vous allez accomplir pour la découvrir vous prouvera que la Corse se mérite. Bonne course à tous et prenez soin de vous », sourit-il.



Pascal Bahuhaud, directeur de course lance le compte à rebours et voilà les trois premières équipes parties pour la plus belle des aventures, celle de cette édition 2026 du Championnat du Monde des Courses Aventure. Les athlètes remontent le cours Paoli en direction de la place Paoli, sous le regard bienveillant du « Babbu di a Patria ». Ils empruntent la petite ruelle Pieraggi en direction de la passerelle qui franchit le Tavignani qu’il faudra longer sur les berges jusqu’à l’entrée du Fussatu où les 400 vélos alignés n’attendent que leurs propriétaires. Car la première épreuve se fera en VTT vers Sermanu, une partie du sentier Mare à Mare via Ghjuncaghju pour retrouver le deuxième plus grand fleuve de l’île. Après le barrage hydroélectrique les sportifs monteront dans leurs kayaks en direction d’Aléria et plus précisément de la base nautique où ils changeront de mode de navigation pour le kayak de mer devant les conduire de la Cité Antique jusqu’à Solenzara avant d’entamer les aiguilles de Bavella à pied… Une première partie qui s’annonce déjà cassante et qui donnera le ton de ce que seront ces 500 kilomètres d’épreuve hors norme !

