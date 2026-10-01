CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Contestation lycéenne : élèves et enseignants mobilisés à Bastia 01/10/2026 Grève à la Corsica Linea : le Massalia bloqué, le mouvement reconduit 01/10/2026 Porto-Vecchio : la statue de la Vierge du Stabiacciu vandalisée durant la nuit 01/10/2026 Cancer du sein : en Corse, le dépistage reste un défi malgré les progrès de la prise en charge 01/10/2026

Bastia – 200 élèves mènent un mouvement de grogne devant le lycée Giocante-de-Casabianca


Christophe Giudicelli le Jeudi 1 Octobre 2026 à 10:28

Ce matin, près de 200 élèves se sont mobilisés devant le lycée Giocante-de-Casabianca à Bastia. Une mobilisation qui porte plus largement sur l’état de l’Éducation nationale en France. Les lycéens dénoncent notamment la dégradation des bâtiments, des emplois du temps inadaptés, le manque d’infirmières scolaires ou encore le fonctionnement de Parcoursup. Des difficultés qui, selon les élèves mobilisés, ont des conséquences directes sur leurs conditions d’apprentissage, avec notamment la crainte d’une baisse du niveau scolaire. Un mouvement soutenu par plusieurs enseignants et syndicats, et qui pourrait se poursuivre encore plusieurs jours. Plus d’infos à venir







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos