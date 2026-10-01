Bastia – 200 élèves mènent un mouvement de grogne devant le lycée Giocante-de-Casabianca
Christophe Giudicelli le Jeudi 1 Octobre 2026 à 10:28
Ce matin, près de 200 élèves se sont mobilisés devant le lycée Giocante-de-Casabianca à Bastia. Une mobilisation qui porte plus largement sur l’état de l’Éducation nationale en France. Les lycéens dénoncent notamment la dégradation des bâtiments, des emplois du temps inadaptés, le manque d’infirmières scolaires ou encore le fonctionnement de Parcoursup. Des difficultés qui, selon les élèves mobilisés, ont des conséquences directes sur leurs conditions d’apprentissage, avec notamment la crainte d’une baisse du niveau scolaire. Un mouvement soutenu par plusieurs enseignants et syndicats, et qui pourrait se poursuivre encore plusieurs jours. Plus d’infos à venir