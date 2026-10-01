Vierge Marie vandalisée à Porto-Vecchio : « Nos symboles, on ne les touchera plus jamais »

Julien Castelli le Jeudi 1 Octobre 2026 à 16:27

Près de 200 personnes se sont rassemblées ce jeudi après-midi devant la gendarmerie de Porto-Vecchio, pour exprimer leur indignation après les dégradations commises durant la nuit sur la statue de la Vierge Marie, au rond-point du Stabiacciu.