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L'Île-Rousse : un homme de 72 ans décède après une noyade


Léana Serve le Jeudi 1 Octobre 2026 à 16:06

Un homme de 72 ans est décédé ce jeudi après-midi à la suite d'une noyade survenue sur la commune de L’Île-Rousse, selon le Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse. La victime avait été sortie de l’eau avant l’arrivée des secours. Malgré leur intervention, l’homme a été déclaré décédé à 15h45.







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