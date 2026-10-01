Contestation lycéenne : élèves et enseignants mobilisés à Bastia

Lycéens, enseignants et syndicats mobilisés ce jeudi 1er octobre devant les grilles du lycée Giocante de Casabianca à Bastia. L’image est rare, forte, car c’est toute la communauté éducative qui dénonce la dégradation des moyens l’Éducation nationale.



La liste des griefs est longue, très longue, détaille Elie, élève en première, et elle débute par des emplois du temps surchargés : « Ce n’est pas possible de rester neuf heures assis sur une chaise. Au niveau de la santé mentale, plus rien ne va. Il y a aussi un manque d’infirmières scolaires. » Anida, une autre élève de première, ajoute : « On a des cours de 9h00 à 18h00, on fait du sport après, on doit faire les devoirs, manger et se doucher. J’ai du mal à dormir le soir. » Elie réargumente : « On subit, on n’écoute pas, on compte les minutes pendant les cours. On vit comme des robots, on nous dit qu’on a trop de vacances. »



Plus loin, les revendications portent aussi sur l’enseignement en général : « Il n’y a pas beaucoup de remplacements de profs, ils sont mal payés alors que l’éducation, c’est l’avenir », dénonce Elie. À ses côtés, ses camarades de classe poursuivent sur un autre thème : « Il faut faire plus pour le harcèlement scolaire. » Et la liste des doléances s’allonge encore, explique Elie, qui parle en outre de l’état général de leur établissement en particulier : « Il n’y a pas de clim, on meurt de chaud en été, l’hiver, on meurt de froid, même à l’internat. On est trop entassés dans les classes. Parfois, il n’y a pas assez de bureaux dans les salles, on est obligés d’en récupérer dans d’autres. » Des garçons profitent également de la présence des médias ce jeudi matin pour dénoncer l’état de délabrement des toilettes.



Pour ces élèves, il est temps de prendre en compte toutes ces revendications, cause, selon eux, de la baisse du niveau scolaire. Ils glissent notamment en vouloir au gouvernement de « s’attaquer au téléphone » alors que la liste des problèmes du quotidien n’en finit plus sans que ces priorités ne soient réglées, sacrifiées sur le dos des économies budgétaires.



Des revendications lycéennes soutenues par certains enseignants et syndicats : « On a les professeurs avec nous, c’est très bien. Ils sont là pour nous dire que nous avons le droit de manifester », explique Kais. Et Elie le rappelle : « Nous ne sommes pas là contre les profs, on est avec le corps enseignant, nous sommes contre le système. »



Pour Sonia Pruvost Rol, professeure d’histoire au sein de l’établissement et déléguée CGT Éducation pour la Haute-Corse : « Il y a un champ revendicatif national. Le budget qu’ils sont en train de nous concocter ne nous convient absolument pas. On est là pour les soutenir sur des conditions matérielles. Et c’est la conséquence des coupes budgétaires que l’on a depuis de nombreuses années, même à l’échelle régionale. Les réunions avec la Collectivité de Corse n’ont pas fait changer les choses. » Pour la déléguée syndicale : « Les savoirs et le cœur de notre métier sont menacés », fustigeant les réformes successives, mais aussi le cas de Parcoursup.



Les lycéens de Giocante de Casabianca vont poursuivre leur mobilisation sur plusieurs jours. Pour Sonia Pruvost Rol : « C’est la preuve que l’on peut se mobiliser, les lycéens rejoints par les syndicats et enseignants. Cette mobilisation montre toute sa force et laisse présager des actions fortes jusqu’à la présidentielle. »

En raison d’une dégradation de la situation devant l’établissement, les cours ont été suspendus en début d’après-midi au lycée Giocante de Casabianca Contactée, Anne Malka, proviseure du lycée, indique avoir pris cette décision après que des jeunes cagoulés, extérieurs à l’établissement, ont tenté d’incendier des poubelles et des palettes installées devant l’entrée du lycée depuis le début de la matinée. Une altercation aurait alors éclaté entre des lycéens du Fango, opposés à ces méthodes et refusant que des feux soient allumés, et les jeunes venus de l’extérieur. La proviseure a de fait décidé de suspendre les cours afin d’assurer la sécurité des lycéens.



Ce jeudi, les jeunes se sont aussi mobilisés devant d’autres établissements de Bastia, comme les lycées Jean Nicoli et Montesoro.

