Grève à la Corsica Linea : le Massalia bloqué, le mouvement reconduit

La mobilisation se poursuit chez Corsica Linea. Depuis mardi, les navires de la compagnie sont en effet immobilisés dans leurs ports respectifs en raison d'un mouvement de grève lancé par la CGT et le STC depuis mardi matin, que les syndicats reconduisent désormais de 24 heures en 24 heures. Le STC attend des engagements écrits de la direction après une réunion avec le directeur de la Corsica Linea, Pascal Trojani. Pour Nicolas Perroud, membre du bureau du STC, pas question de lever le mouvement sans accord formalisé. « Tant qu’on n’a pas la preuve écrite de tout ce qui nous a été dit, on reconduira le mouvement de jour en jour », assure-t-il.
La principale inquiétude concerne l’affrètement du Massalia, navire de La Méridionale, qui doit rejoindre les lignes de la délégation de service public. Pour les différents syndicats, cette organisation risque de se traduire par la perte de 90 emplois, alors qu’en parallèle, le Vizzavona doit déjà quitter la flotte de la Corsica Linea en février. Le STC redoute également des conséquences sur les marins actuellement en CDD et sur les futures titularisations.
Le Syndicat Autonome des Marins de la Marine Marchande (SAMMM), lui, a choisi de cibler directement le Massalia. Le syndicat appelle ses adhérents à se mobiliser sur les navires désarmés ou actuellement à l’arrêt, mais ne souhaite pas, pour l’instant, s’attaquer aux navires assurant la DSP. « On ne s’attaque pas à la délégation de service public parce qu’on doit ce service et qu’elle nous tient vraiment à cœur. On a lutté pour l’avoir et on ne va pas tout mettre en branle pour un bateau et une décision de deux armateurs et de deux dirigeants », explique Dume Giovanetti, représentant du SAMMM.
La principale inquiétude concerne l’affrètement du Massalia, navire de La Méridionale, qui doit rejoindre les lignes de la délégation de service public. Pour les différents syndicats, cette organisation risque de se traduire par la perte de 90 emplois, alors qu’en parallèle, le Vizzavona doit déjà quitter la flotte de la Corsica Linea en février. Le STC redoute également des conséquences sur les marins actuellement en CDD et sur les futures titularisations.
Le Syndicat Autonome des Marins de la Marine Marchande (SAMMM), lui, a choisi de cibler directement le Massalia. Le syndicat appelle ses adhérents à se mobiliser sur les navires désarmés ou actuellement à l’arrêt, mais ne souhaite pas, pour l’instant, s’attaquer aux navires assurant la DSP. « On ne s’attaque pas à la délégation de service public parce qu’on doit ce service et qu’elle nous tient vraiment à cœur. On a lutté pour l’avoir et on ne va pas tout mettre en branle pour un bateau et une décision de deux armateurs et de deux dirigeants », explique Dume Giovanetti, représentant du SAMMM.
Les membres du Syndicat Autonome des Marins de la Marine Marchande bloquent le Massilia à quai (©SAMMM)
Le SAMMM affirme avoir proposé plusieurs scénarios à la direction pour envisager une solution sans fragiliser les emplois de la Corsica Linea. En attendant, le Massalia reste bloqué. « Aujourd’hui, notre position, c’est le blocage du Massalia. Pour l’instant, il ne partira pas et il n’ira pas sur une DSP », affirme Dume Giovanetti. Le syndicat dit toutefois vouloir maintenir le dialogue : « Il y a des solutions pour résoudre conflit, mais aujourd’hui on nous a mis au pied du mur. On y est, donc on ne peut pas faire autrement que de se défendre. »
Vers un durcissement ?
Le STC, quant à lui, assure ne pas vouloir pénaliser les voyageurs, mais prévient qu’il pourrait aller plus loin si les discussions n’aboutissent pas. Le syndicat envisage notamment, avec les autres organisations, un blocage des ports corses.
Pour Nicolas Perroud, les récentes mobilisations agricoles ont montré l’efficacité d’un tel rapport de force. « Quand vous touchez aux ports, vous touchez tout le monde », souligne-t-il. Le mouvement pourrait donc se poursuivre dans les prochains jours. « S’il faut durcir le mouvement et tout bloquer, on le fera », prévient le représentant du STC. Une menace qui pourrait donner une nouvelle ampleur au conflit si aucun accord n’est trouvé avec la direction.
Vers un durcissement ?
Le STC, quant à lui, assure ne pas vouloir pénaliser les voyageurs, mais prévient qu’il pourrait aller plus loin si les discussions n’aboutissent pas. Le syndicat envisage notamment, avec les autres organisations, un blocage des ports corses.
Pour Nicolas Perroud, les récentes mobilisations agricoles ont montré l’efficacité d’un tel rapport de force. « Quand vous touchez aux ports, vous touchez tout le monde », souligne-t-il. Le mouvement pourrait donc se poursuivre dans les prochains jours. « S’il faut durcir le mouvement et tout bloquer, on le fera », prévient le représentant du STC. Une menace qui pourrait donner une nouvelle ampleur au conflit si aucun accord n’est trouvé avec la direction.
Les traversées annulées ce jour
Traversée Marseille → Bastia du 01/10, navire PASCAL PAOLI : la traversée est annulée.
Traversée Marseille → Ajaccio du 01/10, navire CAPU ROSSU : la traversée est annulée.
Traversée Bastia → Marseille du 01/10, navire A GALEOTTA : la traversée est annulée.
Traversée Ile-Rousse → Marseille du 01/10, navire CAPU DI MURU : la traversée est annulée.
Traversée Propriano → Marseille du 01/10, navire VIZZAVONA : la traversée est annulée.
Traversée Marseille → Ajaccio du 01/10, navire CAPU ROSSU : la traversée est annulée.
Traversée Bastia → Marseille du 01/10, navire A GALEOTTA : la traversée est annulée.
Traversée Ile-Rousse → Marseille du 01/10, navire CAPU DI MURU : la traversée est annulée.
Traversée Propriano → Marseille du 01/10, navire VIZZAVONA : la traversée est annulée.
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