Grève à la Corsica Linea : le Massalia bloqué, le mouvement reconduit

La mobilisation se poursuit chez Corsica Linea. Depuis mardi, les navires de la compagnie sont en effet immobilisés dans leurs ports respectifs en raison d'un mouvement de grève lancé par la CGT et le STC depuis mardi matin, que les syndicats reconduisent désormais de 24 heures en 24 heures. Le STC attend des engagements écrits de la direction après une réunion avec le directeur de la Corsica Linea, Pascal Trojani. Pour Nicolas Perroud, membre du bureau du STC, pas question de lever le mouvement sans accord formalisé. « Tant qu’on n’a pas la preuve écrite de tout ce qui nous a été dit, on reconduira le mouvement de jour en jour », assure-t-il.



La principale inquiétude concerne l’affrètement du Massalia, navire de La Méridionale, qui doit rejoindre les lignes de la délégation de service public. Pour les différents syndicats, cette organisation risque de se traduire par la perte de 90 emplois, alors qu’en parallèle, le Vizzavona doit déjà quitter la flotte de la Corsica Linea en février. Le STC redoute également des conséquences sur les marins actuellement en CDD et sur les futures titularisations.



Le Syndicat Autonome des Marins de la Marine Marchande (SAMMM), lui, a choisi de cibler directement le Massalia. Le syndicat appelle ses adhérents à se mobiliser sur les navires désarmés ou actuellement à l’arrêt, mais ne souhaite pas, pour l’instant, s’attaquer aux navires assurant la DSP. « On ne s’attaque pas à la délégation de service public parce qu’on doit ce service et qu’elle nous tient vraiment à cœur. On a lutté pour l’avoir et on ne va pas tout mettre en branle pour un bateau et une décision de deux armateurs et de deux dirigeants », explique Dume Giovanetti, représentant du SAMMM.