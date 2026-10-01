Nanette Maupertuis : « L’autonomie est essentielle pour apporter des réponses adaptées aux réalités corses »

C’est en saluant l’élection des deux sénateurs de Corse que la présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, a entamé, in lingua nustrale, son allocution d’ouverture de la session de rentrée. Avant d’aborder immédiatement le principal enjeu de ce scrutin : le projet de loi constitutionnelle pour la Corse que le Sénat doit examiner à la fin du mois et le poids des sénateurs insulaires dans ce débat. « Ce projet est essentiel pour la Corse et pour les Corses. Il engage notre capacité à apporter des réponses adaptées aux réalités de notre île, à protéger ce qui nous est précieux et à donner à celles et ceux qui y vivent les moyens de construire leur avenir. Car derrière le débat constitutionnel et les postures politiciennes, il y a des vies, des besoins et des aspirations auxquels nous avons la responsabilité de répondre ». Elle se réfère pour cela à la mobilisation des maires pour demander un statut de résident. « Au plus près de leurs administrés, ils voient les difficultés d’accès au logement, la pression foncière et les obstacles que rencontrent tant de familles pour continuer à vivre dans leur commune. Leur appel porte une exigence simple : permettre aux Corses de se loger et de vivre sur leur terre ». La preuve, estime-t-elle, que face aux crises qui se multiplient, le statut d’autonomie avec l’octroi du pouvoir législatif est « plus que jamais nécessaire. Il doit contribuer à protéger l’accès au foncier et au logement, à préserver notre identité, notre langue, a nostra manera di campà, la vie dans nos villages et à ouvrir des perspectives à notre jeunesse. L’évolution institutionnelle doit nous donner les moyens d’agir sur ces réalités.C’est bien cette responsabilité de protection et d’action qui nous rassemble aujourd’hui ».



La capacité de résilience

La présidente Muapertuis revient sur le contexte dur de crises profondes que l’île traverse : une crise économique, sociale, écologique et politique qui accentue sa fragilité et sa dépendance. « È più vanu ste crise, più pesanu nant’à e vite di i nostri cumpatriotti, è più palesanu e nostre fragilità, e nostre dipendanze. Cette responsabilité de protection et d’action prend un sens particulièrement douloureux lorsque nous pensons à celles et ceux dont la vie a été bouleversée cet été ». Et d’évoquer les drames des incendies en Balagne cet été, assurant notamment de son soutien les sept familles de Calenzana et de Montegrossu qui ont tout perdu : « Pensu à e famiglie di culpite da i fochi. Sò 7 famiglie corse chì, in stu scumpientu, anu persu tuttu : case, ricordi, ritratti, una vita sana di travagliu è di sforzi. À u nome di st’Assemblea, li vogliu assicurà, una volta di più, tuttu u mo sustegnu ». La présidente affirme néanmoins que cette crise démontre la capacité de la Corse « à faire front, à se mobiliser et à tenir bon. Elle démontre notre capacité de résilience et la force de l’énorme solidarité populaire qui s’est organisée face aux incendies. « Ma ste crise dimostranu dinù e nostre capacità à fà fronte, à mubilizà si, è à tene forte. Dimostranu a nostra capacità di resilienza. Quella, per esempiu, di a sulidarità populare tamanta chì s’hè urganizata di pettu à i fochi di l’estate. Quella di i nostri spinghjifochi, aiutati da i paisani. Quella di i l’attori ecunomichi, culturali, di l’agricultori è i piscadori, chì, malgradu e difficultà, cuntinueghjanu à fà campà u nostru paese, chì dumandanu à esse aiutati di manera ghjusta è franca, à l’altezza di i so bisogni, è chì meritanu tuttu u nostru sustegnu ! ».



A la hauteur des besoins

Assurant de son soutien les acteurs économiques et culturels, notamment les agriculteurs et les pêcheurs, mais aussi les gens dans la précarité, Nanette Maupertuis rend hommage à tous ceux qui, malgré les difficultés, continuent à faire vivre la Corse et demandent à être aidés à la hauteur de leur besoin. « Quella di e millaie di famiglie corse chì contanu ogni spesa, di i giovani chì cercanu un alloghju, di l’anziani chì facenu fronte à a solitudine è à a precarità. Sta forza cullettiva crea pè noi eletti un duvere di prutege megliu oghje, ma dinù un’ambizione d’appruntà dumane. Porta l’ambizione di permette à i nostri giovani di furmà si, di travaglià, d’allughjà si è di custruì a so vita quì, di sustene a nostra capacità à pruduce, à nutrisce ci, mantene vivi i nostri paesi è assicurà l’accessu à i servizii di primura, di fà di a transizione eculogica una risposta cuncreta à i bisogni di a ghjente ». Elle estime que cela donne aux élus le devoir de mieux protéger aujourd’hui pour mieux construire demain. Avant de conclure sur l’un des grands dossiers du jour lié à la révision du PADDUC qui, pour elle, soutient cette ambition. « Ci vulerà un dibattitu esigente, apertu à i territorii è à quelli chì ci campanu. Hè cusì chì vogliu apre i nostri travaglii è a nostra rientrata istituziunale. Cù gravità, chì nimu ùn pò negà e difficultà di i nostri tempi, cù ambizione, chì e sfide sò maiò. Cù determinazione, infine, chì i Corsi aspettanu scelte chjare per u so avvene. A resilienza è forse ancu a resistenza piglierà tandu tuttu u so sensu : a capacità di francà e prove, ma dinù a libertà di sceglie a nostra strada ! ».

