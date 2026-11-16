Zalana : Les recherches ont repris ce lundi pour retrouver Eric Fleurval

Eric Fleurval, âgé d’une soixantaine d’années, vit à l’année à Zalana. Bien qu’atteint de la maladie de Parkinson, il est habitué à marcher tous les jours dans le village, mais également dans le maquis pour cueillir les châtaignes et les champignons. Ainsi, et comme à son habitude, ce samedi en début d’après-midi, il décide de se rendre sur la piste de Sant’Anastasia, vers le chemin des Sealari, en amont de la chapelle de Santa Maria, située entre le haut du village et le hameau du Vignale. La piste de Sant’Anastasia avait été ouverte par les chasseurs il y a déjà quelques années. Elle est située en amont de l’entrée du village de Zalana.



Samedi soir, en rentrant de la chorale, son épouse ne le trouve pas à la maison. « Elle me prévient par téléphone et aussitôt je demande à quelques jeunes du village de venir avec moi pour aller à sa recherche », explique Clément Baggioni, le maire du village. « Nous nous rendons vers Sant’Anastasia et nous trouvons son véhicule 4x4 sur la piste des Sealari, au début d’un chemin. Un chemin situé sur un mamelon face à Pancheraccia. Tous les éléments convergent vers ce chemin. Outre son 4x4 garé a proximité de celui-ci, ses messages envoyés à son épouse précisent qu’il se rend vers un ruisseau. Et justement non loin de là il y a le ruisseau de Casamora. Donc nous avons entamé les recherches dès samedi soir, vers 19 heures, autour de ce point avec un maître-chien et son fidèle compagnon », a poursuivi Clément Baggioni.



Dimanche matin, d’importants moyens humains et techniques ont été mobilisés avec le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux du SIS de la Haute-Corse (GRIMP), le Groupe Montagne des sapeurs-pompiers de la Haute-Corse, le PGHM ,les équipes cynophiles des services d’incendie et de secours de la Haute-Corse et de la Corse du Sud, des personnels des centres de secours de Lucciana, de Cervioni et de Venacu soutenus par les hélicoptères Dragon 2B de la Sécurité Civile ainsi que le Choucas de la gendarmerie nationale. Dans le même temps, de manière à coordonner les secours, le maire installait un poste de commandement communal dans la chapelle de Santa Maria. « Dimanche matin nous avons eu le retour des réquisitions pour les téléphones et le téléphone d’Eric Fleurval a bien borné en bas du ruisseau de Casamora, à la jonction avec le ruisseau du Cursigliese. Hier toute la zone autour du 4x4 a été fouillée et nous avons même élargi la zone puisque nous avions du monde pour mener les recherches. Ce lundi nous recentrons tout sur le point de départ car les équipes de recherches ont été renforcées avec des militaires et les forestiers sapeurs, des équipes de drônes et des équipes cynophiles. Plus de trente professionnels sont mobilisés tandis que de nombreux villageois sont également investis dans ces recherches et en particulier les chasseurs qui connaissent parfaitement le terrain comme Toussaint Emmanuelli et André Ferrari qui, depuis samedi soir, font un travail considérable sur un secteur dont ils connaissent chaque pierre et chaque buisson. Il y a toujours un espoir de retrouvé Eric Fleurva en vie même si samedi soir il a fait très froid et qu’il a plu toute la nuit. Il a plu également très fort la nuit dernière et malheureusement sur le secteur il y a peu d’endroit où s’abriter. Les coins qui sont susceptibles de se mettre à l’abri ont été fouillés sans succès. Les ruisseaux étaient bien gonflés, il y avait aussi du brouillard, ce qui peu expliqué qu’il ait pu perdre son chemin », a détaillé Clément Baggioni.



Les recherches se poursuivent donc ce lundi autour du secteur du chemin des Sealari mais dans le même temps les secouristes, avec l’aide des villageois, vont ouvrir des chemins dans l’épais maquis. Les secouristes vont également s’attacher à remonter les ruisseaux tandis que les drônes vont fouiller l’ensemble du secteur. C’est du moins ce qui a été décidé ce lundi matin dès 8 heures lors d’un briefing organisé en la chapelle Santa Maria par Clément Baggioni.



Cette disparition a causé un profond émoi dans le village tranquille de Zalana, où sa famille Giuly est particulièrement inquiète.