Précarité en Corse : la Protection Civile lance un appel aux dons à l’approche de l’hiver

La rédaction le Mardi 17 Novembre 2026 à 08:35

Face aux difficultés rencontrées par les familles modestes, les personnes âgées isolées et les sans-abri, la Protection Civile de Corse appelle à la solidarité. L'association invite les habitants à faire des dons pour soutenir ses actions auprès des plus vulnérables durant la période hivernale.

