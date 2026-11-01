Précarité en Corse : la Protection Civile lance un appel aux dons à l’approche de l’hiver

À l'approche de l'hiver, la Protection Civile de Corse tire la sonnette d'alarme sur les conséquences de la précarité dans l'île. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'association rappelle que les difficultés économiques et sociales touchent aussi bien les habitants des villes que ceux des villages de l'intérieur.
« La précarité en Corse est une réalité lancinante trop souvent invisible », souligne l'association, qui souhaite attirer l'attention sur des situations de détresse parfois difficiles à identifier.
Des personnes âgées isolées aux familles confrontées à la vie chère
La Protection Civile évoque plusieurs catégories de population particulièrement exposées à l'arrivée du froid : les personnes âgées isolées qui hésitent à se chauffer en raison du coût de l'énergie, les familles monoparentales confrontées à la vie chère, mais aussi les travailleurs précaires et les personnes sans domicile.
L'association attire également l'attention sur les personnes fragilisées par les événements météorologiques et sur les difficultés propres aux territoires ruraux, où l'isolement peut compliquer l'accès à l'aide.
« Cette détresse est souvent tue par pudeur, rendant l'aide d'autant plus difficile à acheminer », constate la Protection Civile de Corse.
Un appel aux dons et au bénévolat
Pour faire face à ces situations, l'association annonce la mobilisation de ses bénévoles et sollicite le soutien de la population.
« Chaque don, chaque geste de solidarité, chaque minute de bénévolat compte », insiste-t-elle dans son appel.
Les personnes souhaitant participer à cet effort de solidarité peuvent déposer leurs dons directement au siège ajaccien de la Protection Civile de Corse. Une collecte financière est également proposée sur la plateforme Leetchi.
À travers cette mobilisation, l'association entend renforcer ses capacités d'intervention auprès des personnes les plus fragiles pendant l'hiver.
« Ne laissons pas le froid et l'indifférence l'emporter », conclut la Protection Civile de Corse. Pour soutenir l'association : les dons peuvent être déposés à son siège d'Ajaccio. Les personnes souhaitant effectuer un don financier peuvent également consulter la page Facebook de la Protection Civile de Corse, où l'appel à la solidarité a été publié.
« La précarité en Corse est une réalité lancinante trop souvent invisible », souligne l'association, qui souhaite attirer l'attention sur des situations de détresse parfois difficiles à identifier.
Des personnes âgées isolées aux familles confrontées à la vie chère
La Protection Civile évoque plusieurs catégories de population particulièrement exposées à l'arrivée du froid : les personnes âgées isolées qui hésitent à se chauffer en raison du coût de l'énergie, les familles monoparentales confrontées à la vie chère, mais aussi les travailleurs précaires et les personnes sans domicile.
L'association attire également l'attention sur les personnes fragilisées par les événements météorologiques et sur les difficultés propres aux territoires ruraux, où l'isolement peut compliquer l'accès à l'aide.
« Cette détresse est souvent tue par pudeur, rendant l'aide d'autant plus difficile à acheminer », constate la Protection Civile de Corse.
Un appel aux dons et au bénévolat
Pour faire face à ces situations, l'association annonce la mobilisation de ses bénévoles et sollicite le soutien de la population.
« Chaque don, chaque geste de solidarité, chaque minute de bénévolat compte », insiste-t-elle dans son appel.
Les personnes souhaitant participer à cet effort de solidarité peuvent déposer leurs dons directement au siège ajaccien de la Protection Civile de Corse. Une collecte financière est également proposée sur la plateforme Leetchi.
À travers cette mobilisation, l'association entend renforcer ses capacités d'intervention auprès des personnes les plus fragiles pendant l'hiver.
« Ne laissons pas le froid et l'indifférence l'emporter », conclut la Protection Civile de Corse. Pour soutenir l'association : les dons peuvent être déposés à son siège d'Ajaccio. Les personnes souhaitant effectuer un don financier peuvent également consulter la page Facebook de la Protection Civile de Corse, où l'appel à la solidarité a été publié.