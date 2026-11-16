Zalana : Le sexagénaire disparu depuis samedi retrouvé vivant

C'est un immense soulagement pour la famille d'Eric Fleurval, mais également pour tous les habitants de Zalana. Après près de deux jours d'angoisse et de recherches intensives, cet homme d'une soixantaine d'années, atteint de la maladie de Parkinson, a finalement été retrouvé vivant ce lundi, peu avant midi, au fond de la vallée du Corsigliese, entre Pancheraccia et Tallone. En état de choc, épuisé et souffrant d'hypothermie après avoir passé deux nuits dans le maquis, sous la pluie et dans le froid, il était néanmoins en capacité de marcher, indique le Service d'incendie et de secours de Haute-Corse (SIS 2B). Il devait être transporté par hélicoptère vers le centre hospitalier de Bastia afin d'y subir des examens complémentaires.



Pour rappel, Eric Fleurval avait quitté son domicile samedi en début d'après-midi pour aller cueillir des champignons, comme il en avait l'habitude. Ne le voyant pas rentrer en soirée, son épouse Cathy avait donné l'alerte auprès du maire de Zalana, Clément Baggioni. Ce dernier avait aussitôt mobilisé plusieurs jeunes du village pour entamer les recherches. Le véhicule 4x4 du disparu avait rapidement été retrouvé sur la piste des Sealari, dans le secteur de Sant'Anastasia, en amont du village. Les recherches s'étaient alors concentrées autour du ruisseau de Casamora, où son téléphone avait notamment été localisé.



Depuis samedi soir, d'importants moyens humains et techniques avaient été déployés pour tenter de le retrouver. Les équipes du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (GRIMP), du Groupe Montagne des sapeurs-pompiers de Haute-Corse, du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), ainsi que plusieurs équipes cynophiles et les hélicoptères Dragon 2B et Choucas avaient notamment été engagés.



Ce lundi matin, plus de trente professionnels, épaulés par des militaires, des forestiers-sapeurs et de nombreux villageois, dont les chasseurs qui connaissent parfaitement le terrain, poursuivaient encore les recherches dans un secteur particulièrement difficile d'accès, rendu plus dangereux par les fortes précipitations des dernières nuits.



La découverte d'Eric Fleurval vivant a donc été accueillie avec beaucoup d'émotion à Zalana, un village qui avait déjà connu de douloureux épisodes similaires il y a quelques années, lorsque deux personnes disparues avaient malheureusement été retrouvées sans vie. Très soulagée, son épouse Cathy a tenu à remercier l'ensemble des secouristes et des personnes qui se sont mobilisés sans relâche depuis samedi pour retrouver son mari.



De son côté, le SIS de Haute-Corse a également salué l'engagement « de l’ensemble des secours et des personnels mobilisés depuis 48 heures pour mener les recherches et permettre ce dénouement heureux ».

