À Corte, le circuit régional de dressage s'ouvre pour la première fois au handicap

C'est une première qui devrait en appeler d'autres. Ce dimanche, à Corte, quatre cavaliers en situation de handicap ont participé à la toute première épreuve de paradressage adapté organisée dans le cadre du circuit régional de dressage du Comité régional d'équitation (CRE) de Corse. Une initiative qui a constitué l'un des temps forts du concours organisé durant tout le week-end au centre équestre FAE Équiloisirs, et qui marque une nouvelle étape dans la volonté de rendre la pratique de l'équitation accessible à tous les publics.
Destiné aux personnes présentant un handicap psychique ou mental, ainsi qu'aux personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement, le paradressage adapté permet en effet aux cavaliers de participer à des compétitions dans des conditions aménagées en fonction de leurs besoins. Pour cette première épreuve, les participants ont ainsi évolué sur une carrière de 40 mètres sur 20, avec un parcours matérialisé par des cônes. Plusieurs adaptations étaient également autorisées, comme la dictée de la reprise, les aides vocales ou encore l'utilisation de rênes et de poignées adaptées. Les cavaliers pouvaient par ailleurs être accompagnés de leur enseignant lors de leur présentation au jury.
Une première expérience qui a visiblement suscité beaucoup d'émotion, aussi bien chez les participants que chez leurs familles et les organisateurs. « Le paradressage adapté rentre pleinement dans la volonté du CRE Corse d'avoir une action adressée à tous les publics, y compris ceux souffrant de handicaps moteurs ou mentaux. L'équitation offre cette opportunité. Bravo à tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cette aventure. J'ai vu des cavaliers concentrés, épanouis et rayonnants sur le podium », souligne Laurent Duborget, président du Comité régional d'équitation de Corse.
Destiné aux personnes présentant un handicap psychique ou mental, ainsi qu'aux personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement, le paradressage adapté permet en effet aux cavaliers de participer à des compétitions dans des conditions aménagées en fonction de leurs besoins. Pour cette première épreuve, les participants ont ainsi évolué sur une carrière de 40 mètres sur 20, avec un parcours matérialisé par des cônes. Plusieurs adaptations étaient également autorisées, comme la dictée de la reprise, les aides vocales ou encore l'utilisation de rênes et de poignées adaptées. Les cavaliers pouvaient par ailleurs être accompagnés de leur enseignant lors de leur présentation au jury.
Une première expérience qui a visiblement suscité beaucoup d'émotion, aussi bien chez les participants que chez leurs familles et les organisateurs. « Le paradressage adapté rentre pleinement dans la volonté du CRE Corse d'avoir une action adressée à tous les publics, y compris ceux souffrant de handicaps moteurs ou mentaux. L'équitation offre cette opportunité. Bravo à tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cette aventure. J'ai vu des cavaliers concentrés, épanouis et rayonnants sur le podium », souligne Laurent Duborget, président du Comité régional d'équitation de Corse.
Au terme de cette première compétition, c'est Elias Cousin, sur Rumba, qui s'est imposé devant Lisandru Istria, sur Remache, Emma Pennelier, sur Ravenwood, et Luna von Benckendorff, sur Hip Hop. Une épreuve rendue possible grâce à la mobilisation du CRE Corse et de sa commission de dressage, mais aussi des écuries d'Anaïs Ziglioli et de Kelly Venot, du centre organisateur FAE Équiloisirs et du juge Aymeric Cruaud, chargé de départager les participants.
Mais cette deuxième étape du circuit régional, qui réunissait 116 engagés, a également été marquée par une autre nouveauté. Pour la première fois, une reprise Amateur Élite Préliminaire, d'un niveau supérieur à celui habituellement présenté dans les compétitions insulaires, a été proposée au public. C'est la jeune cavalière Anna Dea Valéry, qui participe également à des épreuves internationales juniors sur le continent, qui s'est prêtée à l'exercice avec son cheval Double Diamond. Une prestation technique, associant notamment pirouettes et lignes de changements de pied, jugée par Sandrine Page et Christel Delaigle, venues spécialement de Bourgogne et du Vaucluse.
Mais cette deuxième étape du circuit régional, qui réunissait 116 engagés, a également été marquée par une autre nouveauté. Pour la première fois, une reprise Amateur Élite Préliminaire, d'un niveau supérieur à celui habituellement présenté dans les compétitions insulaires, a été proposée au public. C'est la jeune cavalière Anna Dea Valéry, qui participe également à des épreuves internationales juniors sur le continent, qui s'est prêtée à l'exercice avec son cheval Double Diamond. Une prestation technique, associant notamment pirouettes et lignes de changements de pied, jugée par Sandrine Page et Christel Delaigle, venues spécialement de Bourgogne et du Vaucluse.
Deux nouveautés qui témoignent de la volonté du Comité régional d'équitation de Corse de poursuivre le développement de la discipline dans l'île, aussi bien en permettant aux cavaliers d'accéder à des épreuves de plus haut niveau qu'en ouvrant la compétition à de nouveaux publics.
Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé aux 6 et 7 février prochains, aux Écuries Laura Benvel, à Lucciana, pour la troisième étape du circuit régional.
Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé aux 6 et 7 février prochains, aux Écuries Laura Benvel, à Lucciana, pour la troisième étape du circuit régional.
-
Après les inondations dans l’Extrême-Sud, les agriculteurs face à l'urgence des indemnisations
-
Statue de la Vierge Marie vandalisée à Porto-Vecchio : la Ghjuventù Indipendentista dénonce une situation “gravissime”
-
Zalana : Le sexagénaire disparu depuis samedi retrouvé vivant
-
Vierge vandalisée à Porto-Vecchio : les deux saisonniers jugés ce lundi à Ajaccio
-
Zalana : Les recherches ont repris ce lundi pour retrouver Eric Fleurval