À Corte, le circuit régional de dressage s'ouvre pour la première fois au handicap

C'est une première qui devrait en appeler d'autres. Ce dimanche, à Corte, quatre cavaliers en situation de handicap ont participé à la toute première épreuve de paradressage adapté organisée dans le cadre du circuit régional de dressage du Comité régional d'équitation (CRE) de Corse. Une initiative qui a constitué l'un des temps forts du concours organisé durant tout le week-end au centre équestre FAE Équiloisirs, et qui marque une nouvelle étape dans la volonté de rendre la pratique de l'équitation accessible à tous les publics.



Destiné aux personnes présentant un handicap psychique ou mental, ainsi qu'aux personnes atteintes de troubles du neurodéveloppement, le paradressage adapté permet en effet aux cavaliers de participer à des compétitions dans des conditions aménagées en fonction de leurs besoins. Pour cette première épreuve, les participants ont ainsi évolué sur une carrière de 40 mètres sur 20, avec un parcours matérialisé par des cônes. Plusieurs adaptations étaient également autorisées, comme la dictée de la reprise, les aides vocales ou encore l'utilisation de rênes et de poignées adaptées. Les cavaliers pouvaient par ailleurs être accompagnés de leur enseignant lors de leur présentation au jury.



Une première expérience qui a visiblement suscité beaucoup d'émotion, aussi bien chez les participants que chez leurs familles et les organisateurs. « Le paradressage adapté rentre pleinement dans la volonté du CRE Corse d'avoir une action adressée à tous les publics, y compris ceux souffrant de handicaps moteurs ou mentaux. L'équitation offre cette opportunité. Bravo à tous ceux qui se sont investis pour la réussite de cette aventure. J'ai vu des cavaliers concentrés, épanouis et rayonnants sur le podium », souligne Laurent Duborget, président du Comité régional d'équitation de Corse.

