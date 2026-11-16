Elle faisait partie du paysage depuis près de cinq décennies : l’ancienne station d’épuration de Bastia s’apprête pourtant à disparaître. Construite à la fin des années 1980 sur l’emprise des quais du port de commerce, l’installation avait cessé son activité en 2013. Depuis, sa démolition était attendue. Les premiers coups de pelleteuse marquent aujourd’hui le lancement d’une opération longtemps repoussée. « Il y avait un arrêté qui prévoyait le démantèlement de cette STEP immédiatement après sa fermeture. Rien n’a été fait depuis. Nous reprenons ce dossier », explique Louis Pozzo di Borgo. Pour le président de la Communauté d’agglomération de Bastia (CAB), chargée de conduire l’opération au titre de sa compétence en matière d’assainissement, ce chantier répond à des obligations réglementaires, mais représente également une opportunité pour l’avenir du secteur portuaire.





Un chantier à plus d’un million d'euros





Le démantèlement de cette imposante structure de béton doit s’étaler sur cinq mois. Au programme : évacuation des encombrants, opérations de curage et de désamiantage, déconstruction des infrastructures et superstructures et remise en état du terrain. La présence d’importantes quantités de béton et de machineries rend, selon le président de la CAB, l’intervention particulièrement conséquente. « C’est un bâtiment que l'on pourrait presque comparer à un bunker. Lorsque l'on voit une telle structure, il est vrai que le béton ne manque pas et le travail non plus », souligne Louis Pozzo di Borgo. Certains équipements encore en état de fonctionnement seront toutefois récupérés par la régie des eaux Acqua Publica afin d'être réemployés.





Le montant global de l’opération s'élève à 1,1 million d’euros hors taxes. Son financement repose sur trois partenaires : l’État, à hauteur de 499 000 euros via la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), la Collectivité de Corse pour 300 000 euros et la CAB pour 350 000 euros. Un budget qui a sensiblement évolué au fil des années. « La facture totale est passée d’un projet initial de 3 millions à un peu plus d’un million aujourd'hui », déclare Gilles Simeoni, maire de Bastia. « Mon souci aujourd’hui en tant que maire est aussi de faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible pour les riverains, notamment en termes de nuisances sonores, même s'il y en aura malheureusement, mais ça permettra de faire disparaître cette verrue du paysage. » Selon lui, « elle fait tellement partie du paysage qu'on ne la remarque plus lorsqu'on y vit, mais lorsqu'on arrive sur le port de commerce ou plus généralement dans les quartiers de Toga et qu'on ne connaît pas, c'est un bâtiment particulièrement inesthétique et disgracieux, et c’est important de le rayer de la carte. »





1 100 m² libérés pour repenser le port





Au-delà de la disparition d'un bâtiment devenu disgracieux dans le paysage portuaire, l'enjeu est surtout foncier. Une fois les travaux achevés, environ 1 100 m² seront libérés sur le périmètre du port de commerce. Un espace dont la valorisation pourrait accompagner plusieurs projets structurants. Parmi les perspectives envisagées figure notamment l’électrification des navires à quai. Le terrain pourrait permettre l'installation d'un bâtiment technique dédié aux équipements électriques ainsi qu’une centrale de production d'électricité à pile à combustible hydrogène. « C'est important de pouvoir récupérer ces espaces, notamment dans la perspective de l'électrification des navires à quai », insiste Gilles Simeoni.





Le maire évoque également d'autres pistes, autour du stationnement et de la circulation. Louis Pozzo di Borgo mentionne lui aussi la possibilité d'aménager de nouvelles infrastructures, notamment « un nouveau projet de circulation ou de parking avec, bien entendu, des bornes électriques pour la recharge des véhicules non polluants ».

