C'est pour dénoncer ce qu'il qualifie de « déliquescence programmée du système de santé » en Corse et pour militer pour « une nouvelle organisation de la santé en Corse » que Nazione tenait une conférence de presse ce samedi à Migliacciaru. Un choix qui ne doit rien au hasard, alors que cette microrégion ne dispose toujours pas de structure hospitalière permettant de prendre en charge les urgences 24 heures sur 24. « Ici, comme en Balagne et ailleurs, le manque de moyens adaptés et la dégradation de l’accès aux soins d’urgence, pour un territoire qui dépasse les 100 000 habitants l’été, est une réalité douloureuse », dénonce le mouvement indépendantiste, assurant que cette situation, « même si elle continue à être niée par l’ARS, est criante pour les professionnels de santé et les patients ». Et de rappeler que le Dr François Benedetti avait mis récemment en exergue que « ne pas avoir une structure permettant de gérer les urgences sur place est aberrant ».



Mais pour Nazione, les difficultés rencontrées en Plaine orientale sont surtout révélatrices d'un problème bien plus large. Dans son viseur, l'État et l'Agence régionale de santé (ARS), dont il dénonce le fonctionnement et les orientations. « La logique paradoxale à laquelle nous sommes sans cesse confrontés est celle d’un État central qui tente en permanence de compenser ses défaillances par une omniprésence et un contrôle délétère», fustige le mouvement, qui considère que les ARS sont de « véritables préfectures de santé, aux antipodes d’une vision souple, décentralisée », bien loin d'une organisation adaptée aux réalités des territoires.



Nazione pointe également le manque de moyens dans les hôpitaux insulaires, les difficultés rencontrées par les personnels soignants et des contraintes administratives toujours plus importantes. « Les moyens informatiques et distanciels qui devraient venir soutenir les professionnels et permettre un meilleur accès aux soins pour les patients, deviennent des écrans souvent inopérants voire se substituent à une présence humaine », regrette notamment le parti, qui dénonce des choix budgétaires ne répondant pas aux besoins de la population. « Ce n’est pas la carte vitale qui soigne les gens, ce sont celles et ceux qui tous les jours s’attellent à rendre un véritable service à la population ».



Face à cette situation, le mouvement indépendantiste estime qu'il est désormais nécessaire de revoir entièrement l'organisation du système de santé insulaire. « Il est urgent que la Corse bénéficie d’un transfert des compétences sanitaires », insiste-t-il, en réclamant notamment le départ de l'ARS, qu'il considère comme une « entité inutile générant un surcoût considérable pour le contribuable ». Parmi ses revendications figurent également la création d'une Assistance publique des hôpitaux de Corse, une meilleure reconnaissance des surcoûts liés à l'insularité, la revalorisation des personnels soignants ou encore l'autonomisation du régime d'assurance maladie.



Nazione a par ailleurs également tenu à réaffirmer son attachement à la création d'un CHU multisites en Corse. Une revendication portée depuis plusieurs années par ses militants et qui fait aujourd'hui l'objet d'un large consensus. « Elle permettrait d’une part de fédérer et de conforter les moyens hospitaliers existants, d’autre part d’offrir à la jeunesse corse des formations complètes, notamment dans le domaine sanitaire, et des perspectives d’emplois », souligne le mouvement. Et si les récentes avancées, comme la possibilité de suivre les trois premières années de médecine dans l'île, sont accueillies favorablement, Nazione prévient que « ces annonces d’avancées ponctuelles, et toujours tardives, ne doivent pas nous faire oublier l’urgence des objectifs à atteindre ».



Pour le parti indépendantiste, la création d'un CHU permettrait aussi de réduire les déplacements médicaux vers le continent, tout en favorisant le développement économique de l'île. « Avec une réelle volonté politique, le projet est réalisable dans des délais relativement rapides », assure-t-il, en rappelant que La Réunion a obtenu son CHU en 5ans. Nazione appelle ainsi à une mobilisation de la société corse autour de ce projet, à l'image de celle qui avait permis la réouverture de l'Université de Corse. « Notre pays a besoin d’une politique de santé volontariste qui vise à le doter d’une offre de soins de haut niveau, mettant ainsi un terme aux politiques du saupoudrage et comblant enfin un retard historique voulu et entretenu », conclut le mouvement.