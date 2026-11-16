Léonard Marchetti, devant son hangar agricole détruit par la crue de la rivière, au pont de Bala à Porto-Vecchio.
Dix jours après les inondations, la sidération n’a pas quitté les frères Marchetti, au pont de Bala. La rivière, qui borde leur exploitation agricole d’une douzaine d’hectares, est sortie de son lit en amont. Le talus, qui fait office de digue entre le cours d’eau et leurs terres, n’a pas résisté. La crue a tout ravagé, détruisant les voies d’accès, les canalisations, les tracteurs, le hangar agricole... Une vache et huit veaux ont péri dans la catastrophe. Des voitures ont été emportées sur plusieurs centaines de mètres. Et quand l’eau s’est enfin retirée, les deux éleveurs porto-vecchiais ont découvert, éberlués, leur exploitation métamorphosée : « J’étais complètement groggy par l’étendue des dégâts », n’en revient toujours pas Léonard. Ce qui était autrefois des pâtures est aujourd’hui colonisé par de gros cailloux et par les sédiments sablonneux de la rivière. Les deux frères ne peuvent que constater, incrédules, que la crue a creusé un deuxième lit de rivière, sur leurs pâtures, à une cinquantaine de mètres du premier.
La nuit de la crue, un père et ses enfants étaient herbergés dans un studio au sein de l'exploitation. Ils ont pu être sauvés.
Rescapés, deux nounours en peluche gisent au pied d’un mûrier. Ils ont été sortis d’un studio dans lequel la famille Marchetti hébergeait temporairement un ami et ses deux enfants. « Le matin, à 5 heures, mon ami m’a appelé pour me dire qu’il avait 1,20 m d’eau à la taille, en frissonne encore Jean-François Marchetti. Je lui ai dit de ne surtout pas ouvrir la porte ! Il est monté sur une mezzanine, a cassé la fenêtre et est monté sur le toit avec ses enfants. Sinon, ils étaient morts. »
"On arrêtera tout"
La nuit de la catastrophe, Léonard a tenté de sauver son tracteur, mais a fini par renoncer, impuissant devant la rivière en furie. « On est vivants, mais dépités », soupire Jean-François. Âgés de 70 et 66 ans, les deux frères n’avaient pas l’intention de prendre leur retraite, bien qu’à l’abri du besoin. Par passion pour la terre, ils espéraient pouvoir continuer à élever leurs bêtes, quelques années encore, dans ce GAEC cinquantenaire. Mais la nuit du 4 au 5 novembre 2026 en a décidé autrement. « La suite ? Comment voulez-vous l’envisager ? Tout est détruit », constate Léonard. Il y a quelques mois à peine, ils avaient investi dans une clôture censée les protéger des sangliers, sans se douter que le vrai danger attendait patiemment son heure, dans la rivière : « On a fait un chèque de 15 000 euros jeté dans l’eau, se désole Jean-François. Même si on remonte à trois ou quatre générations, on n’a jamais connu une telle catastrophe. » Aujourd’hui, ils n’ont plus le coeur à continuer : « On va renégocier avec les assurances, on détruira ce qu’il restera à détruire et ils nous indemniseront de tant. Et puis on arrêtera tout » se résoud Léonard, la mort dans l’âme.
"On arrêtera tout"
La nuit de la catastrophe, Léonard a tenté de sauver son tracteur, mais a fini par renoncer, impuissant devant la rivière en furie. « On est vivants, mais dépités », soupire Jean-François. Âgés de 70 et 66 ans, les deux frères n’avaient pas l’intention de prendre leur retraite, bien qu’à l’abri du besoin. Par passion pour la terre, ils espéraient pouvoir continuer à élever leurs bêtes, quelques années encore, dans ce GAEC cinquantenaire. Mais la nuit du 4 au 5 novembre 2026 en a décidé autrement. « La suite ? Comment voulez-vous l’envisager ? Tout est détruit », constate Léonard. Il y a quelques mois à peine, ils avaient investi dans une clôture censée les protéger des sangliers, sans se douter que le vrai danger attendait patiemment son heure, dans la rivière : « On a fait un chèque de 15 000 euros jeté dans l’eau, se désole Jean-François. Même si on remonte à trois ou quatre générations, on n’a jamais connu une telle catastrophe. » Aujourd’hui, ils n’ont plus le coeur à continuer : « On va renégocier avec les assurances, on détruira ce qu’il restera à détruire et ils nous indemniseront de tant. Et puis on arrêtera tout » se résoud Léonard, la mort dans l’âme.
Ce lundi 16 novembre, les différents soutiens au monde agricole ont pu constater l'ampleur des dégâts. Chez les Marchetti, la crue a creusé un deuxième lit de rivière sur leurs pâtures.
Ce lundi matin, les frères Marchetti ont reçu la visite de la MSA de Corse, la Mutualité sociale agricole qui vient en aide aux agriculteurs insulaires se retrouvant confrontés à des difficultés ou crises. Son président, Jean-Baptiste Cantini, a visité plusieurs exploitations sinistrées par les inondations. Il était accompagné du président de la Chambre d’agriculture de Corse, Jean-Baptiste Arena et du directeur régional de la DRAAF, Pierre Papadopoulos. L’objectif de cette visite était de mesurer les conséquences des inondations sur les exploitations et d’identifier les besoins les plus urgents. À Porto-Vecchio - mais aussi dans le Fiumorbo après les inondations de fin octobre - une vingtaine d’exploitants agricoles ont pour l’heure été recensés parmi les sinistrés.
Quelles aides pour les exploitants sinistrés ?
Pour la MSA, qui accompagne les agriculteurs confrontés aux difficultés, l’enjeu est aussi social. « On veut leur dire qu’ils ne sont pas seuls », insiste Jean-Baptiste Cantini, qui mobilisera son aide sociale à destination des sinistrés. L’organisme dispose d’un fonds, abondé par l’État, qui permet notamment des prises en charge de cotisations et des aides individuelles. « En 2025, on a versé plus de 500 000 euros au titre de ces prestations extra-légales », indiquent les services de la MSA. Après la sécheresse estivale, les inondations de novembre pourraient conduire à mobiliser une enveloppe financière supérieure cette année. Les aides seraient réparties sur deux exercices budgétaires, 2026 et 2027, afin de concentrer les moyens sur les situations les plus difficiles plutôt que de les disperser.
Quelles aides pour les exploitants sinistrés ?
Pour la MSA, qui accompagne les agriculteurs confrontés aux difficultés, l’enjeu est aussi social. « On veut leur dire qu’ils ne sont pas seuls », insiste Jean-Baptiste Cantini, qui mobilisera son aide sociale à destination des sinistrés. L’organisme dispose d’un fonds, abondé par l’État, qui permet notamment des prises en charge de cotisations et des aides individuelles. « En 2025, on a versé plus de 500 000 euros au titre de ces prestations extra-légales », indiquent les services de la MSA. Après la sécheresse estivale, les inondations de novembre pourraient conduire à mobiliser une enveloppe financière supérieure cette année. Les aides seraient réparties sur deux exercices budgétaires, 2026 et 2027, afin de concentrer les moyens sur les situations les plus difficiles plutôt que de les disperser.
Dans le GAEC des frères Marchetti, au pont de Bala, la crue a provoqué des dégâts considérables, que les exploitants porto-vecchiais n'ont pas le coeur à chiffrer.
Du côté de l’État, plusieurs dispositifs peuvent également être mobilisés. Pierre Papadopoulos, directeur régional de la DRAAF, était présent pour évoquer en premier lieu le renflouement des trésoreries, une aide d’urgence dont les premiers versements ont déjà été effectués auprès de certains exploitants. D’autres mécanismes peuvent prendre le relais : l’indemnité de solidarité nationale, le régime des calamités agricoles pour les pertes de fonds ou encore des prêts à taux zéro. « Il faut mettre en branle tout l’arsenal. Ce qui m’importe, c’est de voir qui sont les agriculteurs les plus impactés », explique-t-il.
Quid de l'aménagement des cours d'eau ?
Car la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle - que la commune de Porto-Vecchio vient d’obtenir et qui sera publiée au Journal Officiel ce mardi -, ne signifie pas pour autant que l’ensemble des dégâts agricoles sera indemnisé. Le régime « Cat Nat » ouvre droit à une indemnisation des dommages matériels directs subis par les biens assurés, dans les conditions prévues par les contrats. Mais les pertes de fonds non assurables, comme les sols ravagés, les clôtures ou les animaux morts à l’extérieur des bâtiments, relèvent du régime des calamités agricoles. Quant aux pertes de récoltes, elles peuvent être prises en charge par l’indemnité de solidarité nationale (ISN). Autant de dispositifs complémentaires qui supposent donc des démarches et des conditions d’éligibilité spécifiques.
Quid de l'aménagement des cours d'eau ?
Car la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle - que la commune de Porto-Vecchio vient d’obtenir et qui sera publiée au Journal Officiel ce mardi -, ne signifie pas pour autant que l’ensemble des dégâts agricoles sera indemnisé. Le régime « Cat Nat » ouvre droit à une indemnisation des dommages matériels directs subis par les biens assurés, dans les conditions prévues par les contrats. Mais les pertes de fonds non assurables, comme les sols ravagés, les clôtures ou les animaux morts à l’extérieur des bâtiments, relèvent du régime des calamités agricoles. Quant aux pertes de récoltes, elles peuvent être prises en charge par l’indemnité de solidarité nationale (ISN). Autant de dispositifs complémentaires qui supposent donc des démarches et des conditions d’éligibilité spécifiques.
De son côté, la Chambre d’agriculture entend accompagner les sinistrés dans leurs démarches : « On n’a pas de moyens financiers, mais des moyens techniques pour aider les exploitants à monter leurs dossiers », rappelle son président, Jean-Baptiste Arena, annonçant l’ouverture d’une cellule de crise. Il recommande également aux agriculteurs de faire constater les dégâts par un huissier, afin de conserver un maximum de preuves à présenter aux assurances.
"Le bouleversement climatique s'accélère"
Au-delà des indemnisations, la catastrophe remet sur la table la question de l’aménagement des cours d’eau. Pour Jean-Baptiste Arena, il revient aux intercommunalités d’accélérer leur travail sur l’entretien des fossés et des rivières, au titre de la compétence Gemapi (pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) qu’elles détiennent. Il cite en exemple la Casinca, où une politique d’aménagement engagée depuis un an « a réduit considérablement les dégâts lors des dernières pluies ». Le président de la Chambre d’agriculture se montre en revanche opposé à l’édification d’ouvrages en dur pour contenir les crues : « Non, on le voit quand il y a une brèche qui s’ouvre, ça fait encore plus de dégâts. Il vaut mieux que l’eau se répartisse sur tout un champ. Sauf qu’il faut quand même que le lit de la rivière qui côtoie ce champ puisse être nettoyé pour qu’il y ait le moins d’eau possible qui rentre. Et aujourd’hui, c’est aux intercommunalités de le faire. »
Un chantier de longue haleine, qu’il faudrait désormais mener à marche forcée, selon Jean-Baptiste Arena : « Le bouleversement climatique s’accélère, il faut donc qu’on accélère la cadence aussi. Ce qu’on aurait pu faire en dix-quinze ans, il va falloir qu’on le fasse en deux-trois ans. » Pour les frères Marchetti, c’est sans doute déjà trop tard : leur activité d’éleveurs s’est interrompue brutalement, dans la nuit du 4 au 5 novembre.
"Le bouleversement climatique s'accélère"
Au-delà des indemnisations, la catastrophe remet sur la table la question de l’aménagement des cours d’eau. Pour Jean-Baptiste Arena, il revient aux intercommunalités d’accélérer leur travail sur l’entretien des fossés et des rivières, au titre de la compétence Gemapi (pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) qu’elles détiennent. Il cite en exemple la Casinca, où une politique d’aménagement engagée depuis un an « a réduit considérablement les dégâts lors des dernières pluies ». Le président de la Chambre d’agriculture se montre en revanche opposé à l’édification d’ouvrages en dur pour contenir les crues : « Non, on le voit quand il y a une brèche qui s’ouvre, ça fait encore plus de dégâts. Il vaut mieux que l’eau se répartisse sur tout un champ. Sauf qu’il faut quand même que le lit de la rivière qui côtoie ce champ puisse être nettoyé pour qu’il y ait le moins d’eau possible qui rentre. Et aujourd’hui, c’est aux intercommunalités de le faire. »
Un chantier de longue haleine, qu’il faudrait désormais mener à marche forcée, selon Jean-Baptiste Arena : « Le bouleversement climatique s’accélère, il faut donc qu’on accélère la cadence aussi. Ce qu’on aurait pu faire en dix-quinze ans, il va falloir qu’on le fasse en deux-trois ans. » Pour les frères Marchetti, c’est sans doute déjà trop tard : leur activité d’éleveurs s’est interrompue brutalement, dans la nuit du 4 au 5 novembre.
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