Rescapés, deux nounours en peluche gisent au pied d’un mûrier. Ils ont été sortis d’un studio dans lequel la famille Marchetti hébergeait temporairement un ami et ses deux enfants. « Le matin, à 5 heures, mon ami m’a appelé pour me dire qu’il avait 1,20 m d’eau à la taille, en frissonne encore Jean-François Marchetti. Je lui ai dit de ne surtout pas ouvrir la porte ! Il est monté sur une mezzanine, a cassé la fenêtre et est monté sur le toit avec ses enfants. Sinon, ils étaient morts. »



"On arrêtera tout"



La nuit de la catastrophe, Léonard a tenté de sauver son tracteur, mais a fini par renoncer, impuissant devant la rivière en furie. « On est vivants, mais dépités », soupire Jean-François. Âgés de 70 et 66 ans, les deux frères n’avaient pas l’intention de prendre leur retraite, bien qu’à l’abri du besoin. Par passion pour la terre, ils espéraient pouvoir continuer à élever leurs bêtes, quelques années encore, dans ce GAEC cinquantenaire. Mais la nuit du 4 au 5 novembre 2026 en a décidé autrement. « La suite ? Comment voulez-vous l’envisager ? Tout est détruit », constate Léonard. Il y a quelques mois à peine, ils avaient investi dans une clôture censée les protéger des sangliers, sans se douter que le vrai danger attendait patiemment son heure, dans la rivière : « On a fait un chèque de 15 000 euros jeté dans l’eau, se désole Jean-François. Même si on remonte à trois ou quatre générations, on n’a jamais connu une telle catastrophe. » Aujourd’hui, ils n’ont plus le coeur à continuer : « On va renégocier avec les assurances, on détruira ce qu’il restera à détruire et ils nous indemniseront de tant. Et puis on arrêtera tout » se résoud Léonard, la mort dans l’âme.