À quoi ressemblera le pays ajaccien en 2050 ? Comment s'y loger, s'y déplacer, y travailler ? Et surtout, quelles évolutions faut-il mettre pour répondre aux besoins de demain ? C'est autour de ces questions que le président de la CAPA, Stéphane Sbraggia et neuf vices-présidents lancent, ce lundi 16 novembre, une consultation citoyenne ouverte jusqu'au 18 décembre.



Lancée en juin dernier, la démarche doit aboutir à un projet de territoire à l'horizon 2050. Une feuille de route destinée à orienter les choix de l'agglomération en matière d'aménagement, de logement, de mobilité, d'environnement ou encore de développement économique.



Pour Stéphane Sbraggia, cette réflexion intervient à un moment particulier : au début d'un nouveau mandat et dans la vingt-cinquième année de l'institution. Il s'agit donc à la fois de revenir sur le chemin parcouru mais également de réfléchir collectivement à la suite : « C'est un point de départ. Je dis toujours qu'avant de se projeter, c'est bien de faire le diagnostic pour bien expliquer là où nous sommes aujourd’hui. »



Et pour le président, le projet ne peut se construire uniquement entre élus : « Cette démarche est en direction de nos concitoyens car pour nous, c'est la base du mandat », insiste-t-il. L'enjeu est de faire remonter les attentes des habitants de la CAPA ou de ceux qui y travaillent pour qu'elles puissent réellement contribuer à orienter les politiques à venir.



Quatre questions ouvertes pour imaginer le territoire



Le questionnaire, disponible directement sur une plate-forme numérique, commence par quatre questions ouvertes : ce qui compte aujourd'hui dans le pays ajaccien et mérite d'être préservé, ce qui ne sera plus tenable à l'horizon 2050, ce qui devrait être amélioré et ce qui mériterait d'être développé. Les réponses permettront notamment de faire ressortir les priorités des participants : « Ça permet de dresser des indicateurs au final qui viendront enrichir le projet de territoire », explique Cyril Ceccaldi, chargé de mission sur le projet de territoire.



Un second volet permet ensuite de hiérarchiser différentes propositions autour de thématiques du quotidien : se loger, se déplacer, se nourrir, produire ou travailler. Les réponses permettront notamment de faire ressortir les priorités des participants.



La participation ne se limite toutefois pas à cette plateforme. Des cahiers de contributions ont également été remis aux conseils municipaux des dix communes membres, afin que chacune puisse formuler sa propre vision de l'avenir du territoire. Un temps de réflexion spécifique réunira par ailleurs une quarantaine de jeunes de différents horizons début décembre, pour les inviter à se projeter dans le pays ajaccien de demain.



Pour Céline Pastini, chargée de mission, cette réflexion s'inscrit dans une volonté de transmission aux générations futures : « Ce travail de co-construction qui a occupé les élus et les services pendant quelques mois a permis d'identifier une ambition commune : faire du territoire ajaccien un territoire équilibré et solidaire. »



Une fois la consultation terminée, les contributions seront analysées en janvier et février 2027. Les résultats feront l'objet d'une restitution publique en mars, avant l'adoption du projet de territoire « Paesi d’Aiacciu 2050 » par le conseil communautaire, prévue au printemps 2027.