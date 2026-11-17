A màghjina - Ponte di e Piane in Castifau
Castifau, un pont de pierre chargé de plus de cinq siècles d’histoire. Construit en 1498 sur la rivière Tartaghjine, le Ponte di e Piane témoigne du savoir-faire des bâtisseurs d’autrefois. Entre vieilles pierres et nature préservée, cet ouvrage du patrimoine corse semble défier le temps, près de 530 ans après sa construction.
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