M15 hommes : Baptiste Borie-Pene (Cercle d’Escrime de Corte)

Baptiste Borie-Pene (Cercle d’Escrime de Corte) M15 dames : Meryl-Élise Brunini (Bastia La Rapière)

Meryl-Élise Brunini (Bastia La Rapière) M17 hommes : Baptiste Carli (Cercle d’Escrime de Corte)

Baptiste Carli (Cercle d’Escrime de Corte) M20 hommes : Laurent-Baptiste Giacobbi (Bastia Escrime)

Laurent-Baptiste Giacobbi (Bastia Escrime) Seniors hommes : Antoine Agostini (Cercle d’Escrime de Corte)

Antoine Agostini (Cercle d’Escrime de Corte) Seniors dames : Justine Saltalamacchia (Bastia Escrime)

M15 dames : Lenna Orfila (Cercle d’Escrime de Corte)

Lenna Orfila (Cercle d’Escrime de Corte) M17 dames : Lisa-Maria Pieri (Cercle d’Escrime de Corte)

Lisa-Maria Pieri (Cercle d’Escrime de Corte) M17 hommes : Alexandre Arestide di Barbazza (Société Ajaccienne d’Escrime)

Alexandre Arestide di Barbazza (Société Ajaccienne d’Escrime) Seniors hommes : Antoine Agostini (Cercle d’Escrime de Corte)

Antoine Agostini (Cercle d’Escrime de Corte) Seniors dames : Clémence Hertz (Saint-Maur VGA)

En escrime, la première phase régionale de la saison s’est déroulée ce dimanche 15 novembre au Cercle d’Escrime de Corte. Une compétition comptant pour le classement national. À domicile, les escrimeurs cortenais ont trouvé un terrain favorable en remportant six des onze catégories au programme de cette journée. Derrière le club cortenais, Bastia Escrime décroche deux victoires, tandis que Bastia La Rapière et la Société Ajaccienne d’Escrime repartent chacune avec une première place.Chez les seniors, Antoine Agostini a réalisé le doublé en s’imposant au fleuret et à l’épée. Chez les dames, Justine Saltalamacchia, championne de Corse en titre, ancienne pensionnaire du Cercle d’Escrime de Corte, qui tire désormais à Bastia Escrime, s’est imposée au fleuret sous ses nouvelles couleurs bastiaises.À l’épée, c’est Clémence Hertz, du club de Saint-Maur VGA, qui a pris la première place sur le podium.Chez les jeunes, les deux jeunes espoirs du fleuret insulaire, Baptiste Borie-Pene, du Cercle d’Escrime de Corte, et Meryl-Élise Brunini, de Bastia La Rapière, se sont logiquement imposés sur les pistes cortenaises dans la catégorie M15