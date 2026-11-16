Invisible, mais omniprésente, la pollution de l’air ne s’arrête pas au pas de notre porte. Bien au contraire. "On s’aperçoit que l’air intérieur est encore plus pollué que l’air extérieur", explique Anthony Fabri, responsable de la communication de Qualitair Corse. En cause, plusieurs sources qui peuvent s’accumuler dans les logements: les matériaux de construction, les meubles, les colles, les peintures, mais aussi les produits ménagers ou encore la fumée de cigarette. À cela s’ajoute le radon, un gaz radioactif d’origine naturelle, ainsi que les polluants provenant de l’extérieur.
Pour mieux faire connaître ces enjeux, la Casa di e Scenze et Qualitair Corse organisent une journée de sensibilisation, samedi 21 novembre, à Bastia. L’occasion pour l’association de présenter ses missions et les différents projets menés sur l’île. Parmi eux, la surveillance des pesticides dans l’air, les émissions liées aux activités portuaires ou encore la présence de radon dans les habitations.
Comprendre pour mieux agir
Au-delà des explications, les visiteurs pourront découvrir concrètement les méthodes utilisées pour surveiller l’environnement. Un atelier sera notamment consacré aux pollens. Grâce à des prélèvements et à des observations au microscope, le public pourra apprendre à reconnaître les grains présents dans l’air. Qualitair Corse présentera également Pollin’air, un réseau participatif qui permet aux botanistes amateurs et aux volontaires de suivre la floraison de certaines espèces végétales et de transmettre leurs observations afin de compléter les données de surveillance.
Un escape game en réalité virtuelle viendra compléter le programme. Équipés d’un casque, les participants pourront vivre une expérience immersive pour comprendre les conséquences de la pollution sur la santé et l’environnement, mais aussi découvrir les solutions permettant de la réduire. Car chacun peut agir à son échelle. Le premier réflexe à adopter chez soi reste l’aération, même lorsque les températures baissent ou lors d’épisodes de pollution extérieure: "La qualité de l’air est l’affaire de tous. Chacun peut agir pour l’améliorer à son niveau", rappelle Anthony.
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