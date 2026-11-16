Invisible, mais omniprésente, la pollution de l’air ne s’arrête pas au pas de notre porte. Bien au contraire. "On s’aperçoit que l’air intérieur est encore plus pollué que l’air extérieur", explique Anthony Fabri, responsable de la communication de Qualitair Corse. En cause, plusieurs sources qui peuvent s’accumuler dans les logements: les matériaux de construction, les meubles, les colles, les peintures, mais aussi les produits ménagers ou encore la fumée de cigarette. À cela s’ajoute le radon, un gaz radioactif d’origine naturelle, ainsi que les polluants provenant de l’extérieur.





Pour mieux faire connaître ces enjeux, la Casa di e Scenze et Qualitair Corse organisent une journée de sensibilisation, samedi 21 novembre, à Bastia. L’occasion pour l’association de présenter ses missions et les différents projets menés sur l’île. Parmi eux, la surveillance des pesticides dans l’air, les émissions liées aux activités portuaires ou encore la présence de radon dans les habitations.

