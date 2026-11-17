U tempu in Corsica
Temps voilé au nord et pluvieux au-delà de Vizzavona : les passages pluvieux sont nombreux en journée, donnant de bons cumuls de précipitations sur l'ouest et le sud de l'île en vigilance jaune. Le Libecciu est lui aussi de la partie avec des rafales entre 60 et 80 km/h.
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