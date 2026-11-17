Vous êtes pour votre part membre de l'exécutif de Renaissance et soutenez Gabriel Attal, dont vous êtes également le porte-parole. Vous avez récemment affirmé qu'il serait le soutien le plus clair du processus de Beauvau. Quelle est aujourd'hui sa position sur le texte issu de cet accord et sur les modifications apportées par le Sénat ?

Je suis quasiment catégorique sur ce sujet. Gabriel Attal et Renaissance sont aujourd'hui ceux qui affichent la position la plus claire sur le processus de Beauvau et sur son contenu, avec la volonté de respecter l'accord qui a été trouvé entre l'État et la Corse. Quand je regarde du côté d'Édouard Philippe, on sent bien qu'il existe un certain malaise. Laurent Marcangeli a été très clairement engagé sur ce dossier, il a fait preuve d'une grande loyauté et on ne peut absolument rien lui reprocher. Mais au sein de son parti, et notamment chez son candidat à l'élection présidentielle, les positions sont beaucoup plus nuancées. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose. Il y a un soutien sous conditions, ce qui n'est pas un soutien clair. Pour leur part, les socialistes semblent avoir fait un effort sur ce sujet et les écologistes affichent également une position très claire. À l'inverse, Les Républicains sont aujourd'hui clairement en contradiction avec ce processus. Si j'affirme cela, c'est parce que je le sais et parce que j'ai pu échanger avec Gabriel Attal sur ce dossier. Je voudrais aussi saluer le travail du sénateur Benjamin Huin, qui a été le parlementaire qui m'a le plus sollicité et interrogé sur la manière d'appréhender ce texte avant son vote. Malheureusement, les débats au Sénat ont été quelque peu bâclés et je n'ai pas pu l'alerter à temps sur l'amendement instaurant un système d'habilitation. J'ai en revanche pu dire à Xavier Iacovelli, président du groupe, qu'il ne fallait surtout pas poursuivre dans cette voie. Parce que ce système d'habilitation n'a jamais véritablement fonctionné en France. C'est un leurre avancé par le sénateur de Corse-du-Sud, qui ne permettrait pas, selon moi, de donner une véritable réalité juridique à l'autonomie.





Gabriel Attal dispose d'un poids politique important à l'Assemblée nationale. Est-il selon vous prêt à intervenir pour tenter de trouver une majorité parlementaire favorable à l'autonomie de la Corse ? Peut-il jouer un rôle de médiateur entre Paris et les élus insulaires ?

Même au sein de Renaissance, il n'y a pas forcément d'unanimité sur ce sujet. Mais comme je vous l'ai dit, une très large majorité du groupe soutient le processus et entend l'accompagner jusqu'au bout. Concernant Gabriel Attal, je n'ai aucun doute sur sa volonté personnelle de voir aboutir ce texte. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Mais il faut bien comprendre que nous devons rechercher un consensus beaucoup plus large que celui de la majorité présidentielle. L'objectif, à terme, est de parvenir à un texte susceptible de recueillir les trois cinquièmes des voix du Congrès. C'est cet objectif que nous devons tous poursuivre. Il ne faut donc pas non plus donner à Gabriel Attal plus de poids qu'il n'en a, notamment dans ce contexte préélectoral. Mais je le répète, il s'est déjà très fortement engagé sur ce dossier et je suis convaincu qu'il continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ce texte puisse aboutir.





Face au blocage parlementaire, certains nationalistes remettent sur la table l'idée d'une consultation référendaire des Corses. Seriez-vous favorable à ce que la population insulaire soit directement appelée à se prononcer sur son avenir institutionnel ?

Même si je ne suis pas un spécialiste de la question sur le plan juridique, je ne vois aucune raison de ne pas consulter les Corses pour connaître leur volonté. Je suis parfois un peu plus réservé sur le principe du référendum, parce que je considère que le peuple, même s'il a très souvent raison, peut aussi parfois se tromper. L'histoire nous a montré que la démocratie pouvait parfois porter des dictatures au pouvoir. Mais sur la question de l'autonomie de la Corse, je pense qu'une consultation permettrait de donner davantage de poids à la revendication insulaire et de démontrer le caractère consensuel de cette démarche. Il existe toutefois un risque avec le référendum, c'est que les électeurs ne répondent pas toujours à la question qui leur est posée. Et je ne voudrais pas que les Corses, appelés à se prononcer sur l'autonomie, confondent cette question, dont je reste intimement convaincu qu'elle est essentielle pour notre île, notamment au regard de la situation des autres îles méditerranéennes, avec une autre qui serait de savoir s'ils sont satisfaits de dix années de gestion de Femu a Corsica. Sur ce point, les jugements peuvent être beaucoup plus critiques et différents. C'est le principal risque d'une telle consultation, mais je pense malgré tout qu'elle est nécessaire. En revanche, je ne suis pas certain qu'elle puisse être organisée avant l'élection présidentielle, compte tenu du calendrier qui est le nôtre.





Ne craignez-vous pas qu'après quatre années de discussions, de concessions et de compromis, un échec du processus d'autonomie ne provoque une nouvelle flambée de violence en Corse ?

C'est effectivement ce que l'on peut craindre. Mais j'entends déjà ceux qui vont nous accuser de faire du chantage à la violence. Ce n'est absolument pas ma démarche. Je pense avant tout que l'autonomie est dans le sens de l'histoire. C'est ce qui se pratique dans les îles du monde entier, qui disposent souvent de spécificités et de régimes particuliers. Je reste donc raisonnablement optimiste et convaincu que nous devons réussir et que nous réussirons. Mais il faut aussi rappeler qu'une révision constitutionnelle n'est pas une simple loi. Nous savions dès le départ que ce serait difficile. Il est donc logique que cela suscite des interrogations et nécessite de trouver des points d'équilibre, aussi bien en Corse qu'à Paris. Nous devons aussi comprendre, en Corse, que nous ne pouvons pas imposer à Paris ce que nous ne voudrions pas nous voir imposer. Il y a surtout deux choses essentielles à garantir dans cette révision constitutionnelle. D'abord, l'unité de la République, tout en gardant à l'esprit que la différenciation est parfaitement possible au sein de la République française. Mais il faut aussi veiller à ce que ce que nous construisons pour la Corse sur le plan démocratique n'aboutisse pas à une forme de retour à la féodalité. C'est pourquoi la mise en place de contre-pouvoirs dans le projet constitutionnel et les futures lois organiques me paraît indispensable. Aujourd'hui, en Corse, nous avons le sentiment que trop de pouvoirs, dans tous les domaines, sont concentrés entre les mains d'un seul homme. Je ne formule aucune critique personnelle à l'égard de Gilles Simeoni, que je connais et dont je ne remets absolument pas en cause la probité ni la volonté de défendre l'intérêt général. Mais il faut rester vigilant, parce qu'entre de mauvaises mains, un système qui concentre trop de pouvoirs pourrait avoir des effets pervers pour les générations futures.