À la suite des fortes pluies de jeudi, mais également de la nuit de dimanche à lundi, le niveau de la Restonica est de nouveau monté. Des crues qui ont provoqué de nouveaux dégâts au niveau de la prise d’eau de la vallée de la Restonica située en haut du camping de Tuani. Des dégâts enregistrés au niveau du dessableur de la structure, permettant de récupérer le sable et les sédiments contenus dans la rivière et qui se multiplient lors d’une crue. Un système qui évite donc au sable de s'engouffrer dans les tuyaux qui alimentent les châteaux de la ville. Ainsi, c’est dans des conditions parfois difficiles que les agents de la régie Cort’Acqua assistés des équipes de l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile de Corte sont intervenus ce lundi toute la journée pour vider ce dessableur avec le soutien de l’entreprise Toussaint Assainissement. Parallèlement à cette action, l’entreprise Hydrelec est également intervenue sur la station de chloration qui a, elle aussi, été endommagée.





Grâce à la mobilisation des forages, l’alimentation en eau potable a pu être globalement maintenue sur l’ensemble de la ville durant cet épisode météorologique. Certaines coupures ponctuelles ont toutefois été nécessaires dans plusieurs secteurs afin de préserver les réserves d’eau et d’éviter une interruption généralisée de l’alimentation.

Toute la journée de ce lundi donc, les agents de la régie Cort’Acqua ont procédé au rétablissement de l’alimentation en eau potable par la Restonica.





Malheureusement de nouvelles dégradations météorologiques sont annoncées ce mardi après-midi et ce jeudi. Dans ces conditions les forages seront de nouveau mobilisés afin d’assurer la continuité de l’alimentation en eau potable.

Par ailleurs, une solution pérenne est à l’étude avec une entreprise de ferronnerie pour remplacer la grille endommagée au niveau de la prise d’eau. Un nouveau dispositif sera installé dès que la baisse du niveau de l’eau permettra une intervention en toute sécurité.

La Ville de Corte et la régie Cort’Acqua restent pleinement mobilisées pour assurer la continuité du service et tiendront la population informée de l’évolution de la situation.





La municipalité tient à remercier l’ensemble des équipes de Cort’Acqua et des entreprises mobilisées sur le terrain, jour et nuit depuis le 12 novembre dernier dans des conditions difficiles et parfois périlleuses.

Avec les nouvelles précipitations annoncées, et qui pourraient prendre un caractère orageux, la distribution en eau potable pourrait donc être à nouveau perturbée par endroit ce mardi et ce jeudi.