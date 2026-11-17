Une explosion s’est produite dans la nuit de lundi à mardi aux alentours d'une heure du matin, devant la Maison des affaires sociales, située dans le quartier du Fango, à Bastia. Ce bâtiment, qui abrite notamment les locaux de l'Agence régionale de santé (ARS), mais aussi plusieurs services de l'État, a été la cible d'un attentat perpétré à l'aide d'un engin explosif ou incendiaire. Si les dégâts semblent relativement limités, le portail d'entrée ayant été endommagé, des inscriptions « ARS Fora » et « FLNC UC » ont également été découvertes sur un muret situé à proximité des lieux.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour dégradation par moyen dangereux et confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Haute-Corse, dont les agents se sont rendus sur place dès les faits pour sécuriser les lieux et procéder aux premières constatations.



Dans un communiqué commun publié ce mardi matin, le préfet de Corse, Éric Jalon, la préfète de Haute-Corse, Véronique Deprez-Boudier, et la directrice générale de l'ARS, Christelle Boucher-Dubos, ont tenu à condamner fermement cet attentat. « S'il n'a fait heureusement aucun blessé, cet attentat à une heure peu avancée de la nuit et dans une rue très passante aurait pu avoir des conséquences dramatiques », soulignent-ils. Dénonçant « cette attaque contre des services publics, dont la vocation première est d'apporter aide et appui aux habitants et au territoire », ils réaffirment également leur « soutien à l'ensemble des agents de l'État qui travaillent au quotidien au service des Corses ».



Par mesure de précaution, les agents travaillant dans le bâtiment ont été invités à télétravailler ce mardi matin.

