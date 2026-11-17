Après les violentes intempéries qui ont touché l'île ces dernières semaines, un nouvel épisode de mauvais temps est attendu en Corse ce mardi. Météo-France a en effet placé les deux départements de l'île en vigilance jaune « à enjeu » pour le phénomène de pluie-inondation, à compter de 14 heures et jusqu'à mercredi 18 novembre à 1 heure du matin.



En Corse-du-Sud, cet épisode devrait s'accompagner de cumuls de pluie compris entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre localement 60 mm. « Les secteurs les plus exposés sont les crêtes, la chaîne centrale et la haute vallée du versant occidental », indique la préfecture. Des précipitations qui pourraient favoriser de nouvelles montées des eaux, alors que les sols restent encore saturés par endroits après les dernières intempéries.



À ces pluies viendront également s'ajouter de fortes rafales de vent, particulièrement en montagne et dans les Bouches de Bonifacio, où elles pourraient atteindre 120 km/h. La situation sera aussi à surveiller sur le littoral, où un risque de vagues-submersion vient s'ajouter à ces prévisions, avec une mer annoncée « agitée à forte, avec des creux de 2 à 3 m dans l'ensemble du département », selon la préfecture. L'entrée de la baie d'Ajaccio pourrait notamment être particulièrement exposée dans la nuit de mardi à mercredi, avec des vagues susceptibles d'atteindre près de 3 mètres.



En Haute-Corse, les précipitations devraient principalement concerner la chaîne orientale entre 14 heures et minuit, avec là aussi des cumuls de 20 à 40 mm, pouvant localement atteindre 60 mm. Le vent devrait quant à lui souffler particulièrement fort en Balagne et sur les crêtes au cours de la journée, avant de se renforcer sur les versants orientaux du Fiumorbo en première partie de nuit, avec des rafales pouvant atteindre 100 à 120 km/h.



Face à ces prévisions, les préfectures des deux départements appellent la population à la plus grande prudence. Elles recommandent notamment de limiter les déplacements, de ne jamais s'engager sur une route inondée, de respecter les éventuelles déviations et de se tenir éloigné des cours d'eau. Les habitants sont également invités à mettre à l'abri les objets susceptibles d'être emportés par le vent, tandis que les activités nautiques et les promenades sur le littoral sont fortement déconseillées.



Les automobilistes peuvent suivre l'évolution des conditions de circulation sur le site inforoutes.isula.corsica..

