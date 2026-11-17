La Corse est au cœur des échanges scientifiques internationaux autour des agrumes. Depuis mardi 17 novembre, Biguglia accueille le 5ᵉ Symposium international sur les biotechnologies des agrumes. Initialement annoncée avec 18 pays représentés, la rencontre rassemble finalement des chercheurs de 16 pays, après deux désistements. Un rendez-vous organisé tous les quatre ans, qui se tient pour la première fois en Corse sous la responsabilité de François Luro, chercheur à INRAE et responsable du comité d'organisation et du comité scientifique.
Pendant deux jours, les participants, hôtes de la municipalité de Biguglia, échangent autour des avancées en génétique, en génomique et des différentes techniques permettant d'améliorer les variétés d'agrumes. Au programme: 34 présentations orales, quatre conférences plénières et 43 posters scientifiques. Pour le chercheur, cette rencontre constitue aussi une reconnaissance du travail mené localement: "La reconnaissance, ce n'est pas qu'ils soient venus. La reconnaissance, c'est qu'on a été choisis pour organiser ça", souligne-t-il. L'événement permet également de faire connaître les travaux des équipes corses, montpelliéraines et guadeloupéennes et de créer de nouvelles collaborations scientifiques, notamment à travers des projets européens et internationaux.
La sécheresse, un défi majeur pour la filière
Si la Corse reste relativement épargnée par certaines maladies qui touchent d'autres régions productrices, les effets du changement climatique préoccupent les chercheurs. La sécheresse constitue notamment l'un des principaux enjeux. Après plusieurs mois sans précipitations durant l'été, la question de la gestion de l'eau devient centrale pour les producteurs. "Il faut trouver des plantes qui sont économes en eau, mais aussi définir quels sont leurs besoins réels", explique François Luro. Selon lui, les méthodes actuelles de calcul des besoins en irrigation pourraient surestimer les quantités nécessaires. Une meilleure connaissance des besoins des arbres permettrait ainsi de réduire les apports en eau sans nécessairement compromettre la qualité des fruits.
Autre menace surveillée de près: le Huanglongbing, également appelé maladie du dragon jaune. Cette maladie bactérienne, transmise par un insecte qui se nourrit de la sève des agrumes, a notamment provoqué la disparition d'une grande partie des vergers en Floride. Si elle n'est pas présente dans le bassin méditerranéen, les insectes capables de la transmettre y sont déjà observés. Le réchauffement des températures pourrait favoriser leur développement et augmenter le risque d'introduction de la maladie. La prévention reste donc essentielle. Sensibilisation des producteurs, détection des insectes vecteurs et surveillance des symptômes font partie des actions nécessaires pour protéger les cultures.
Préserver la qualité de la clémentine corse
Sur l'île, la clémentine reste le produit phare de la filière agrumicole. Malgré un été particulièrement chaud, François Luro se montre plutôt rassurant sur la qualité de la récolte actuelle: "Je trouve qu'elle est excellente", estime-t-il. Les températures plus fraîches enregistrées ces dernières semaines ont notamment permis aux fruits de prendre leur coloration orange. Pour autant, il faudra attendre la fin de la campagne, autour du mois de janvier, pour mesurer les conséquences de l'été sur les volumes récoltés et la proportion de fruits écartés en raison de leur calibre. Le chercheur rappelle également que la couleur d'une clémentine ne détermine pas nécessairement sa qualité gustative. Le cahier des charges de l'IGP Clémentine de Corse autorise d'ailleurs jusqu'à 20 % de la surface du fruit à conserver une teinte différente de l'orange.
Au-delà de la clémentine, la filière cherche aussi à diversifier sa production avec le pomelo, les oranges et les citrons. Des démarches sont notamment engagées pour construire une IGP autour des deux dernières productions. Pour François Luro, les producteurs corses ont déjà engagé un travail important autour de la qualité et restent ouverts à de nouvelles pratiques culturales. Une dynamique qu'il salue: "C'est une vraie récompense de tous ces efforts".
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