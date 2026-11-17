La Corse est au cœur des échanges scientifiques internationaux autour des agrumes. Depuis mardi 17 novembre, Biguglia accueille le 5ᵉ Symposium international sur les biotechnologies des agrumes. Initialement annoncée avec 18 pays représentés, la rencontre rassemble finalement des chercheurs de 16 pays, après deux désistements. Un rendez-vous organisé tous les quatre ans, qui se tient pour la première fois en Corse sous la responsabilité de François Luro, chercheur à INRAE et responsable du comité d'organisation et du comité scientifique.





Pendant deux jours, les participants, hôtes de la municipalité de Biguglia, échangent autour des avancées en génétique, en génomique et des différentes techniques permettant d'améliorer les variétés d'agrumes. Au programme: 34 présentations orales, quatre conférences plénières et 43 posters scientifiques. Pour le chercheur, cette rencontre constitue aussi une reconnaissance du travail mené localement: "La reconnaissance, ce n'est pas qu'ils soient venus. La reconnaissance, c'est qu'on a été choisis pour organiser ça", souligne-t-il. L'événement permet également de faire connaître les travaux des équipes corses, montpelliéraines et guadeloupéennes et de créer de nouvelles collaborations scientifiques, notamment à travers des projets européens et internationaux.

