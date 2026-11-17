20 ans après sa création, RCF Corsica a plus que jamais besoin du soutien de ses auditeurs. Si la radio chrétienne de Corse a célébré cet anniversaire cet été à Porticcio, elle doit aujourd'hui faire face à des difficultés financières qui pourraient menacer son avenir. En cause notamment, une augmentation des charges qui pèse sur sa trésorerie. C'est dans ce contexte que la station organise cette semaine son traditionnel Radiodon, afin de récolter les fonds nécessaires à la poursuite de ses activités.



Un rendez-vous essentiel pour cette radio associative qui fonctionne en grande partie grâce à la générosité de ses auditeurs. « C'est un choix pour garantir une antenne qui ne fasse pas trop de place à la publicité et une manière de préserver notre indépendance », explique RCF Corsica, en rappelant qu'aucune coupure publicitaire ne vient interrompre ses programmes.



Aujourd'hui, la station emploie quatre salariés, tous à temps partiel, et produit quotidiennement six heures de programmes locaux depuis ses studios ajacciens. Diffusée sur trois fréquences en Corse-du-Sud, mais également accessible partout dans le monde sur internet, elle propose une programmation mêlant émissions religieuses, actualité, culture, musique, gastronomie et traditions insulaires, en français comme en langue corse.



Mais au-delà des difficultés financières actuelles, les dons récoltés doivent également permettre à RCF Corsica de poursuivre son développement. La radio souhaite notamment proposer davantage de reportages et d'émissions en direct, tout en renforçant sa présence sur les supports numériques et en développant la vidéo. Un format qui semble déjà rencontrer son public puisque la couverture du pèlerinage des Corses à Lourdes, en septembre dernier, a totalisé jusqu'à 230 000 vues sur les réseaux sociaux de la station.



Pour mobiliser ses auditeurs, tout au long de cette semaine, l'équipe proposera ainsi une programmation spéciale en direct chaque jour de la semaine à partir de 12h30.

