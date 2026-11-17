Accompagner des patients atteints de diabète, d’une maladie endocrinienne, métabolique ou en situation d’obésité dans leur parcours de soins : c’est l’ambition de la Maison du diabète, endocrinologie et nutrition qui a été inaugurée mardi à Bastia. Porté par le centre hospitalier, cet espace répond à une demande des professionnels de santé, qui souhaitaient un lieu dédié à l’accueil des patients atteints d’une pathologie chronique. « On n’avait pas de locaux qui nous permettaient d’accueillir dignement les patients avec des pathologies chroniques », explique le Dr Léa Pietri, endocrinologue et chef de service de la Maison du diabète, endocrinologie et nutrition. « Avec une pathologie chronique, les patients ont besoin d’être pris en charge de manière pluridisciplinaire, c’est pour ça qu’il était important de proposer une telle structure aux patients. C’est d’ailleurs la seule qui existe en Corse de cette façon. »





Au sein de cette structure de 400 m2 seront réunis des médecins endocrinologues, diabétologues et nutritionnistes, des infirmières spécialisées, des diététiciennes, une podologue et une psychologue. L’objectif, pour Christophe Arnould, directeur du centre hospitalier de Bastia, est de prendre en charge les patients de manière « plus accessible et plus coordonnée ». « Cette nouvelle Maison correspond à une nouvelle manière d’organiser la prise en charge des maladies chroniques », déclare-t-il. « Elle répond à une réalité et à un enjeu majeur de santé publique : la prévalence de patients atteints de diabète en Corse est supérieure à la prévalence nationale. De plus, il y a eu une augmentation des cas d’obésité entre 2024 et 2025, avec 40 % de patients suivis en plus. L’objectif, c’est de se mettre en proximité avec les patients, leurs familles et l’ensemble des professionnels de santé. C’est un lieu de compétences multiples qui réunit des consultations en hôpital de jour et de l’éducation thérapeutique, et c’est une dimension fondamentale pour les patients. »





Bientôt un centre initiateur de pompe à insuline





Installée au sein du parc technologique d’Erbajolo, la Maison du diabète accueillera prochainement le premier centre initiateur de pompe à insuline de Corse, permettant aux patients diabétiques nécessitant une insulinothérapie par pompe externe de bénéficier directement sur l’île de l’ensemble du parcours de prise en charge : évaluation médicale, choix du dispositif, initiation du traitement, éducation thérapeutique et suivi spécialisé. Une avancée majeure pour le territoire insulaire, alors que les patients devaient jusqu’à présent se rendre sur le continent pour avoir une pompe à insuline. « On le voit avec les chiffres : un patient sur dix qui a de l’insuline a une pompe sur le continent. En Corse, 7 500 patients ont de l’insuline, mais ils ne sont même pas 500 à avoir une pompe », poursuit le Dr Léa Pietri.





Selon l’endocrinologue, « il y a clairement des gens qui pourraient en bénéficier en Corse mais qui n’en bénéficient pas parce qu’ils ont peur parfois d’aller sur le continent, parce qu’ils ne veulent pas poser de jours de congé quand il s’agit de patients jeunes, mais aussi parce que ça coûte de l’argent ». « Il y a vraiment un décalage avec le continent et l’ouverture du centre va vraiment pouvoir répondre à un problème. » Pour le directeur du centre hospitalier de Bastia, cette ouverture doit permettre « à un peuple insulaire de ne plus quitter la Corse pour se faire soigner et d’avoir accès à une expertise ». « Il ne s’agit pas que d’une innovation au sens clinique, c’est aussi une innovation territoriale dans son maillage, et un apport bénéfique sur le long terme pour permettre l’égalité dans l’accès aux soins », conclut Christophe Arnould.

