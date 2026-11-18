À Ajaccio, les candidats aux concours de la fonction publique disposent désormais d’une nouvelle possibilité pour préparer les épreuves. Baptisée « Ad Ministrare », cette nouvelle préparation entend accompagner les candidats aux concours de catégories A et B de la fonction publique d'État et territoriale, avec un enseignement en présentiel et un suivi individualisé. À l’origine du projet, Thierry Barboni est parti d’un constat : si les candidats aux concours administratifs sont nombreux, les possibilités de préparation en présentiel restent limitées sur le territoire. « Il y a toujours une appétence pour les concours de la fonction publique en matière administrative. J’estime que c’est quelque chose qui est porteur de sens et qui donne des perspectives de carrière au-delà de la seule sécurité de l’emploi », explique-t-il. « Ça attire toujours, mais sur Ajaccio, il n'y a pas de préparation en présentiel pour travailler la réussite du concours sur le long terme. » Jusqu’ici, les candidats pouvaient se tourner vers le CNED ou vers des formations proposées par d'autres organismes. « Pour la fonction publique territoriale, il existe également des préparations, mais sur des volumes horaires assez réduits », précise-t-il.





La première formation proposée par Ad Ministrare sera consacrée au concours des IRA, qui permet notamment d'accéder aux fonctions d'attaché d'administration de l'État, en catégorie A. Elle débutera le 26 novembre et se poursuivra jusqu'au 15 avril, sur 18 semaines, à raison d'une séance hebdomadaire de trois heures, soit 66 heures de cours au total. Au programme : un travail approfondi sur la méthodologie, avec une présentation des attendus du concours et des exercices pratiques. Les inscrits devront également réaliser sept cas pratiques et six questionnaires à choix multiples (QCM), ainsi que des devoirs sur table en situation. Mais la préparation ne se limitera pas aux seules épreuves écrites. Thierry Barboni souhaite également travailler avec les candidats sur leur posture et leur capacité à se projeter dans leurs futures fonctions. « Je vais aussi beaucoup travailler sur la posture, la projection sur les fonctions et sur l'environnement, de manière à ce que les candidats puissent se projeter et, le jour J, être vraiment dans la peau de l'attaché d'administration qu'ils ont envie d'être », explique-t-il.





Pour le fondateur d'Ad Ministrare, l'enjeu est de proposer un accompagnement dans la durée, plutôt que des formations concentrées sur quelques heures. « L'idée, c'est de s'inscrire dans le long terme pour pouvoir bien progresser et être prêt le jour J », souligne-t-il. Il souhaite également privilégier des groupes à effectifs réduits, avec quinze participants maximum, afin de pouvoir suivre les candidats individuellement et adapter l'accompagnement à leurs besoins. À terme, Ad Ministrare souhaite élargir son offre à d'autres concours administratifs. Une préparation au concours de rédacteur territorial, en catégorie B, est ainsi envisagée pour la rentrée 2027. Elle devrait comprendre 27 heures de formation, toujours à raison d'une séance par semaine.

