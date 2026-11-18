De la petite enfance à l’entrée dans la vie adulte, la municipalité de Calvi poursuit sa politique d’investissement en faveur de la jeunesse. Avec l’inauguration d’A Casa di a Ghjuventù, la commune vient aujourd’hui compléter un ensemble d’équipements et de services destinés à accompagner les jeunes Calvais aux différentes étapes de leur vie.

À l’initiative de Sandra Vautier, une étude avait été menée il y a quelques années afin d’évaluer les infrastructures et les dispositifs existants sur le territoire communal. Si les conclusions de cet audit soulignaient la qualité des équipements dont dispose Calvi, elles mettaient néanmoins en évidence l’absence d’une structure spécifiquement dédiée aux adolescents.

« Les conclusions étaient à la fois élogieuses, puisqu’une ville comme Calvi disposait d’équipements en direction de la jeunesse comparables à ceux d’une ville de 25 000 habitants, mais elles pointaient notamment une absence, celle d’une Maison des jeunes. Il nous manquait cet équipement pour avoir un panel complet », rappelle Ange Santini.

C’est ainsi qu’en 2022, la municipalité s’est engagée dans la concrétisation de ce projet, avec la volonté d’assurer une continuité dans l’accompagnement des jeunes, de leurs premiers pas jusqu’à leur insertion dans la vie active.



La rencontre et l’échange au cœur du dispositif

Pouvant accueillir jusqu’à 50 jeunes simultanément, A Casa di a Ghjuventù sera placée sous la responsabilité d’Alexandra, directrice de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) adolescents, accompagnée de Jérôme Chevalier, animateur.

Si les attentes et les besoins diffèrent selon les tranches d’âge, l’ambition reste commune : offrir à chacun un espace dans lequel il pourra trouver sa place.

« Pour les jeunes de 10-11 ans jusqu’à 16-17 ans, cela permet d’être le prolongement de l’ALSH que nous avons déjà, avec des activités davantage nombreuses et variées, tournées vers l’informatique, vers les échanges, éventuellement avec l’extérieur. Et puis, pour les adolescents qui vont devenir des adultes demain, cela va aussi servir à des rencontres afin de mieux déterminer l’avenir qui va être le leur », explique le premier magistrat.

Équipée notamment d’ordinateurs, de tablettes tactiles et de jeux de société, la structure permettra également aux jeunes de bénéficier d’un cadre propice au travail scolaire, en dehors de leur environnement familial.

« Cela va permettre à la fois de venir se renseigner et de travailler tranquillement, alors que certains milieux familiaux n’offrent pas toujours toutes les conditions requises. Comment peut-on aider ces jeunes de 17 à 25 ans à mieux orienter leur devenir, sachant que c’est Calvi, la Corse et la France de demain ? »

Au-delà des équipements mis à disposition, Ange Santini insiste sur la dimension humaine de cette nouvelle infrastructure.

« Le maître mot, c’est la rencontre. Comment faire en sorte que les jeunes se rencontrent, se retrouvent et participent à des activités en fonction de leur âge ? Comment mieux fédérer cette jeunesse pour qu’elle puisse échanger, dialoguer ? C’est une page blanche, il y a tout à créer. C’est un beau challenge pour la ville, certes, mais pour les animateurs en particulier».



Une ambition éducative, sociale et citoyenne

Partenaire financier de cette réalisation, l’État entend également accompagner les initiatives locales favorisant l’épanouissement et l’autonomie de la jeunesse. Lors de son discours inaugural, Yannick Scalzotto, sous-préfet de Calvi, a rappelé combien l’accompagnement des nouvelles générations constituait un enjeu majeur pour le développement et la vitalité du territoire.

« Située au cœur des équipements fréquentés par les jeunes, cette maison a vocation à devenir un véritable point de repère dans leur quotidien. Elle ne doit pas être uniquement un lieu que l’on fréquente, elle doit être un espace que les usagers s’approprient. Elle devra notamment encourager les initiatives, faire émerger des idées et permettre aux jeunes de participer pleinement à la construction des activités et des projets qui leur sont destinés».

Dans cette démarche, le représentant de l’État a également souligné le rôle essentiel des professionnels qui auront pour mission d’écouter, de conseiller, de soutenir et d’accompagner les jeunes dans leur prise d’autonomie et de responsabilité.

« Accompagner la jeunesse, ce n’est pas faire à sa place, c’est lui donner les moyens de prendre confiance, de développer ses compétences et de construire son propre parcours. C’est aussi lui apprendre à vivre ensemble », poursuit Yannick Scalzotto.

Au-delà de sa vocation première, A Casa di a Ghjuventù entend ainsi contribuer à l’égalité des chances, au renforcement de la cohésion sociale et à l’engagement collectif.

« La Maison des jeunes de Calvi porte une véritable ambition éducative et citoyenne. Cet investissement traduit une volonté : celle d’une jeunesse qui doit être pleinement prise en compte et bénéficier de lieux et de dispositifs d’accompagnement adaptés à ses besoins et à ses aspirations».



« On est là pour faire avec eux, pas pour eux »

Faire des jeunes les acteurs de leur propre quotidien, telle est également la philosophie défendue par Alexandra Hainh, directrice de la structure. Si les grandes orientations du projet pédagogique sont d’ores et déjà définies, l’équipe d’animation souhaite laisser une place importante à la spontanéité et aux initiatives du public accueilli.

« Effectivement, il manquait un maillon dans l’accueil de la jeunesse, des adolescents. Le besoin existe. Il va falloir prendre le temps d’accueillir les jeunes sereinement, de se poser avec eux, de les aider. Cela va monter en puissance progressivement », explique-t-elle.

L’une des ambitions de la structure sera notamment d’initier les adolescents à la démarche de projet, en leur apprenant à définir des objectifs, à s’organiser, à identifier les moyens nécessaires et à évaluer les résultats obtenus.

« Quand vous achetez des baskets, quand vous faites un repas, vous partez d’un point A pour aller vers un point B. Vous progressez par étapes, vous vous fixez des objectifs, vous vous donnez les moyens, vous prenez du temps, vous vous organisez. On est dans la démarche de projet».

L’environnement, le patrimoine, la culture, l’identité, la mer, l’accompagnement et le soutien à la parentalité figurent parmi les grands axes de travail retenus par l’équipe. À ceux-ci viendront s’ajouter des animations autour de la santé et de la citoyenneté.

Jusqu’à la fin de l’année, une programmation volontairement généraliste permettra d’aborder ces différentes thématiques, avant d’envisager des projets à plus long terme.

« On va voir comment émergent les idées pour 2027 et 2028, pour construire de vrais projets à partir de leurs idées. Parce qu’ici, on est là pour faire avec eux, pas faire pour eux. Il faut qu’ils soient porteurs des idées pour que nous, nous puissions être des accompagnants».



La Mission locale, une complémentarité au service des jeunes

L’une des particularités de ce nouvel équipement réside également dans le regroupement, au sein d’un même bâtiment, de la Maison des jeunes et de la Mission locale, jusqu’alors installée au centre social.

Une proximité géographique qui répond à une volonté de mutualiser les compétences et d’assurer une continuité dans l’accompagnement des adolescents et des jeunes adultes.

« Nous nous sommes rendu compte que, pour être complets, il fallait sans doute y joindre la Mission locale. Regrouper au même endroit la Maison des jeunes et la Mission locale avait du sens. À 17 ou 25 ans, on commence à réfléchir à son avenir. Qu’est-ce qu’on va faire ? Qu’est-ce qu’on va devenir ? C’est important d’avoir un lieu de rencontre où l’on puisse échanger », souligne Ange Santini.

Pour les 18-25 ans, des ateliers pourront notamment être proposés autour de la rédaction de CV, de lettres de motivation ou encore de la préparation à l’insertion professionnelle.

Les deux structures ont d’ailleurs déjà commencé à échanger afin de développer une dynamique de travail commune.

« On a des publics complémentaires, donc on va travailler en partenariat. On a déjà commencé à se rencontrer. La Mission locale les accueille beaucoup pour l’insertion et nous pourrons également accueillir certains de ces jeunes, si besoin, dans un cadre convivial, en mettant à leur disposition les moyens dont nous disposons », précise Alexandra Hainh.

D’autres partenariats viendront enrichir le fonctionnement de la structure, notamment avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui pourra y organiser certaines rencontres, dans un lieu neutre.

Une ouverture qui permettra de croiser les compétences et les publics, tout en veillant à respecter les spécificités de chaque tranche d’âge et les conditions d’accueil des mineurs.



Un investissement de 500 000 euros soutenu à 80 % par l’État

La première tranche de travaux a représenté un investissement de 500 000 euros hors taxes, financé à hauteur de 80 % par l’État, soit une participation de 400 000 euros, grâce à l’obtention d’un taux dérogatoire exceptionnel.

Un engagement financier que le maire de Calvi a tenu à saluer lors de son discours inaugural.

« Je voudrais remercier notre partenaire indéfectible, l’État. Le taux de financement était exceptionnel puisqu’il était de 80 %. Je veux saluer la constance de l’État vis-à-vis de la commune de Calvi».

Des travaux complémentaires ont également été entrepris pour aménager les locaux destinés à accueillir la Mission locale, sur une superficie d’une cinquantaine de mètres carrés.

Si l’essentiel du projet est aujourd’hui réalisé, quelques aménagements restent encore à venir, notamment à l’extérieur du bâtiment, avec la création d’un jardin dont la réalisation est envisagée au début de l’année 2027. La municipalité travaille actuellement à l’obtention des financements nécessaires, avec le soutien espéré de ses partenaires.

Ange Santini a également tenu à saluer l’implication de Sandra Vautier, des architectes, des entreprises, des équipes du pôle enfance et des services municipaux qui ont accompagné le projet, de sa conception à sa réalisation.

« C’est un très bel outil. C’est un dossier qui nous tenait à cœur. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus rien à faire pour la jeunesse. Nous sommes notamment en train de rénover le stade. Cela a toujours été une priorité et cela le demeurera, y compris dans l’avenir».



« Ce lieu a été fait pour vous et ne pourra exister que par vous »

À travers cette nouvelle réalisation, la municipalité entend aussi répondre aux évolutions des attentes des adolescents, à un âge où le besoin d’indépendance se fait davantage ressentir, où les centres d’intérêt évoluent et où les premières interrogations sur l’avenir apparaissent.

À l’occasion de cette inauguration, Ange Santini a ainsi souhaité adresser un message de solidarité et de fraternité à la jeunesse calvaise.

« Venez apprendre à vous connaître entre vous, venez découvrir ces lieux. Ce lieu a été fait pour vous et ne pourra exister que par vous. Vous rencontrerez des animateurs et des animatrices qui sont passionnés par leur métier, qui pourront vous encourager, vous guider et vous écouter. À 12, 13 ou 14 ans, on a envie d’autre chose que des jeux de plein air ou uniquement des activités sportives. Cela permettra de se rencontrer et d’échanger ».

Un souhait partagé par Yannick Scalzotto, qui a conclu son intervention en appelant à faire de cette maison un véritable lieu de vie.

« Je souhaite que cette Maison des jeunes devienne un lieu vivant, fédérateur, où chacun puisse trouver sa place, un lieu qui favorise les rencontres, qui encourage la citoyenneté et qui contribue à renforcer le lien social au sein de la commune».

C’est bien à la jeunesse calvaise qu’il appartient de faire vivre A Casa di a Ghjuventù.



Informations pratiques

En période scolaire, A Casa di a Ghjuventù accueillera les jeunes du mardi au samedi.

Les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 18h30. Les mercredis et samedis de 12h à 17h.

Les mercredis et samedis seront davantage consacrés aux activités programmées, tandis que les autres jours privilégieront l’accueil libre, les devoirs, les jeux de société, les échanges et les animations thématiques.

« Les jeunes viennent essentiellement faire leurs devoirs, se poser, discuter, prendre des jeux de société. On profite aussi de ces moments-là pour leur apporter des animations autour de la citoyenneté, de la santé et de l’environnement », conclut Alexandra Hainh .