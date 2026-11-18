A màghjina - A magia di Palmarella
Depuis le col de Palmarella, sur la côte occidentale de la Corse, le panorama dévoile toute la beauté sauvage de cette partie de l’île. Entre montagnes escarpées, maquis et eaux de la Méditerranée, les reliefs dessinent un paysage spectaculaire où la terre semble plonger dans la mer. Situé sur la route reliant Galéria à Porto, ce belvédère naturel offre un point de vue remarquable sur le golfe de Girolata et les paysages préservés de la façade occidentale de l’île
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