Le meurtre de cette figure du monde judiciaire, qui avait suscité une onde de choc, avait déjà donné lieu à un procès fin 2025. Alors en fuite, Michaël Ettori avait été jugé en son absence et avait déjà écopé de 15 ans de prison.



Arrêté en décembre 2025 après une cavale de cinq années, cet homme de 53 ans avait fait opposition de cette condamnation et était rejugé seul devant la cour d'assises à Aix-en-Provence pour "association de malfaiteurs en récidive" et "recel de vol en bande organisée".



En peine complémentaire, il est interdit de séjour en Corse pendant cinq ans.



Selon l'accusation qui avait requis 15 ans de prison, Michaël Ettori a été un acteur essentiel de la préparation de l'assassinat de l'ancien bâtonnier d'Ajaccio, en tant que cadre de la bande du Petit Bar, notamment en gérant ou mettant à disposition des moyens matériels ayant permis ce crime.



Les enquêteurs présentent de longue date M. Ettori comme le "financier" de la bande du Petit Bar "association mafieuse impliquée depuis des décennies dans des trafics internationaux de stupéfiants, des extorsions de commerces" et qui a mis "une chape de plomb sur la Corse-du-Sud", selon des magistrats.



Durant l'instruction sur le meurtre d'Antoine Sollacaro, il avait été désigné par plusieurs témoins comme ayant été vu dans un garage automobile corse avec la moto BMW utilisée pour abattre l'avocat. Antoine Sollacaro a été tué de cinq balles dans la tête par des assaillants à moto alors qu'il venait d'acheter son journal comme tous les matins dans la même station-service d'Ajaccio.



"Non, je n'ai jamais amené cette moto dans ce garage", a formellement démenti Mickaël Ettori durant le procès.

La défense de Michaël Ettori contestait toute implication dans les préparatifs du meurtre et soutient que son renvoi devant la cour repose essentiellement sur son image de membre présumé du Petit Bar plutôt que sur des preuves directes de participation au crime.



Selon l'accusation, le mobile du crime serait la rivalité entre la bande du "Petit Bar" et le clan Orsoni, sur fond de mainmise économique sur la Corse-du-Sud. Antoine Sollacaro était notamment l'avocat de l'ex-dirigeant nationaliste Alain Orsoni.



Lors du procès de décembre 2025, l'homme considéré comme le tireur ayant abattu l'avocat avait été condamné à 30 ans de réclusion criminelle en décembre 2025.



Mais le chef présumé de la bande du Petit Bar, Jacques Santoni, considéré comme le commanditaire de l'assassinat, n'a lui jamais été jugé. Tétraplégique depuis un accident de moto en 2003, son cas avait été disjoint du premier procès pour raisons médicales.



