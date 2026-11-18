Le 12 novembre dernier, le conseil municipal d’Ajaccio adoptait une motion contre les mesures financières prévues par le Gouvernement pour les collectivités dans le projet de loi de finances 2027. Présentée par le maire Stéphane Sbraggia, elle alerte sur leurs conséquences possibles pour les investissements locaux et les services publics de proximité, et réclame une prise en compte des contraintes propres à la Corse. Le texte s’appuie sur les estimations de l’Association des maires de France : l’effort demandé aux collectivités pourrait atteindre 7 milliards d’euros en 2027, dont au moins 5 milliards supportés par les communes et leurs intercommunalités. Parmi les mesures évoquées figurent une contribution de 2,5 milliards d’euros, une baisse du taux de compensation du FCTVA et un ralentissement de la progression de certaines recettes de TVA.





La motion rappelle que l’Assemblée nationale avait supprimé plusieurs de ces dispositions lors de l’examen des articles. Mais le rejet de la première partie du projet de loi de finances, le 4 novembre, a entraîné celui de l’ensemble du texte en première lecture. Le Sénat doit examiner le projet initial du Gouvernement à partir du 20 novembre, où ces mesures figurent de nouveau.





Laurent Marcangeli plaide pour une contribution « juste »



Stéphane Sbraggia, le Maire d'Ajaccio, a défendu la nécessité d’associer davantage les collectivités à la recherche d’économies. L'édile a notamment rappelé « les baisses de dotations déjà subies par les communes et estimé que réduire leurs moyens pourrait se répercuter sur les travaux, les entreprises locales et les services rendus à la population. « Il faut trouver un bon équilibre, soutenable », a-t-il fait valoir, en plaidant pour une trajectoire financière pluriannuelle et une meilleure visibilité pour les collectivités et leurs partenaires économiques.



Laurent Marcangeli, député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud et président du groupe Horizons à l’Assemblée nationale, a lui aussi appelé à « ne pas frapper à l’aveugle ». Il précise notamment « que la hausse des cotisations à la CNRACL représenterait près d’un million d’euros de dépenses annuelles supplémentaires pour la Ville d’Ajaccio ». À cela pourrait s’ajouter, selon lui, plus d’un million d’euros au titre de la contribution budgétaire envisagée. Le député souhaite « étudier une exonération des collectivités corses de cette contribution, en faisant valoir le poids des primes de transport et d’insularité ». Ces dépenses représenteraient environ trois millions d’euros par an pour Ajaccio. Selon les calculs qu’il a attribués aux équipes de son groupe, exonérer les collectivités de l’île coûterait environ 20 millions d’euros sur les 2,5 milliards attendus au niveau national.





Le président du groupe Horizons à l'Assemlée Nationale a toutefois insisté sur la nécessité d’un effort national. « Il y aura un effort, mais cet effort devra être proportionné et juste », a-t-il déclaré, jugeant que la copie initiale du Gouvernement ne répondait pas à ces critères. Il souhaite que la piste d’une exonération corse soit défendue lors de l’examen du texte au Sénat.





François Filoni réclame un plan de maîtrise des dépenses



François Filoni, membre de l’opposition municipale, a voté, quant à lui, contre la motion. Tout en reconnaissant que le redressement des comptes publics relève d’une responsabilité collective, il a estimé que la solidarité de l’État ne devait pas dispenser les exécutifs locaux de maîtriser leurs propres dépenses. L’élu a notamment mis en cause la hausse de 19 % des taux d’impôts directs locaux décidée par la majorité municipale en 2026.



L'ancien délégué national du RN en Corse, a également demandé à la Ville de présenter un plan pluriannuel de maîtrise des dépenses, avec des objectifs chiffrés et une évaluation régulière, ainsi qu’un état détaillé de l’évolution de la dette et des choix budgétaires. « La solidarité nationale ne doit jamais devenir un substitut à la bonne gestion », a-t-il soutenu, en réclamant davantage de transparence et une priorité donnée au pouvoir d’achat des Ajacciens. Le vote s’est déroulé en l’absence des élus nationalistes, qui avaient quitté la séance en début de conseil après que leur motion relative au statut de résident n’a pas été inscrite à l’ordre du jour.





















