Léana, âgée de 9 ans, est atteinte du syndrome RMND1, une maladie mitochondriale extrêmement rare (©Jessica Lorenzi)
« On est chez nous, mais on nous demande de quitter la Corse pour aller vivre dans une ville où l'on ne veut pas être, pour pouvoir être soignés correctement. » Les mots de Jessica Lorenzi résument une réalité à laquelle sa famille est confrontée depuis plusieurs années. Sa fille aînée, Léana, âgée de 9 ans, est atteinte du syndrome RMND1, une maladie mitochondriale extrêmement rare. « Il n'y a que trois cas connus en France à ce jour », explique sa maman.
Les premières difficultés sont apparues dès la naissance. Victime d'une grave détresse respiratoire, la fillette avait été transférée en urgence à Marseille quelques heures après sa venue au monde. Sans diagnostic, ses parents ont alors multiplié les allers-retours entre Ajaccio et le continent. En 2019, ils ont finalement choisi de s'installer à Nantes pendant trois ans, où la maladie de Léana a été identifiée, avant de revenir en Corse.
Aujourd'hui, la famille doit de nouveau rejoindre Marseille. Depuis plusieurs semaines, l'état de santé de Léana s'est dégradé. Ses reins ne fonctionnant plus correctement, une dialyse a été mise en place. La fillette nécessite désormais un suivi médical spécialisé qui impose de nouveaux déplacements et séjours sur le continent.
« Je l'appelle la maladie tueuse »
« C'est une maladie qui peut toucher tous les organes. Je l'appelle la maladie tueuse. On ne connaît pas l'espérance de vie », confie Jessica. Léana ne parle toujours pas et communique principalement grâce à la langue des signes. Implantée pour entendre, elle parvient à capter certains sons, mais son quotidien reste rythmé par les soins et les rendez-vous médicaux. La maladie bouleverse aussi l'équilibre familial. Sa petite sœur vit difficilement cette séparation. « Elle ne veut pas quitter sa sœur, elle ne fait que pleurer », raconte leur maman.
À l'épreuve médicale s'ajoute une charge financière devenue difficile à supporter. Les billets d'avion de Léana et de sa maman sont pris en charge, mais pas ceux du père ou de la petite sœur lorsqu'ils doivent les accompagner. L'hébergement et les repas restent également à la charge de la famille. « J'ai acheté à manger pour deux jours, j'en ai eu pour 43 euros », témoigne Jessica, qui a dû arrêter de travailler pour s'occuper de sa fille : « On ne peut pas vivre éternellement avec un seul salaire pour quatre. »
Longtemps, la famille a essayé de faire face par ses propres moyens. Mais aujourd'hui, elle rencontre de grosses difficultés. Une cagnotte ouverte pour Léana doit permettre de soulager ces dépenses, mais aussi de faire connaître les difficultés rencontrées par les familles corses confrontées à des parcours médicaux aussi lourds. Comme elle, trois autres enfants sont concernés par la mobilisation : Zack, Nunzia-Maria et Evan. Il y a quelques jours, CNI avait notamment consacré un précédent article à la situation de la petite Nunzia-Maria, hospitalisée à Marseille alors qu'elle n’est âgée que de quelques semaines.
Un concert pour soutenir les quatre familles
C'est dans cet esprit de solidarité que le groupe I Voci di a Gravona a décidé de faire évoluer son traditionnel concert ajaccien. Initialement, deux euros par billet vendu devaient être reversés à Zack. Face à la situation de trois autres enfants, les membres du groupe ont finalement choisi de consacrer l'intégralité des bénéfices de la soirée aux quatre familles. « On a cette chance de pouvoir chanter. Si on peut aussi aider derrière, on est toujours dans cette optique de donner la main quand on le peut », explique Paul Tradii, membre du groupe.
Les fonds seront confiés à l'association À Tè Carlucciu, chargée de les répartir équitablement entre les familles. Pour son président, Lionel Maulini, l'engagement ne s'arrête toutefois pas à l'aide financière. L'association entend également apporter un soutien moral aux parents, les accompagner et les conseiller dans leurs démarches. « On a vécu ce qu'ils sont en train de vivre. Au-delà de l'aspect financier, ils attendent aussi de nous du réconfort, qu'on puisse les aiguiller et les accompagner », souligne-t-il.
Le concert aura lieu ce vendredi 20 novembre à 20h30, au Palais des Congrès d'Ajaccio. L'école de chant du groupe assurera la première partie, avant le concert d’I Voci di a Gravona. Les billets sont proposés au tarif de 27 euros sur le site Corse Billet.
Pour aider les familles de Léana, Zack et Nunzia-Maria, plusieurs cagnottes ont également été ouvertes :
- Nunzia-Maria : https://www.onparticipe.fr/c/flQZbgMr
- Zack : https://www.leetchi.com/fr/c/soutenir-une-famille-7954898?u=b1b38ab3-d04c-447a-b320-01950438b3ed&utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAcGRvZgFicmlkETA2Z2hSbEd1SmZHRlZNWXh6c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHx1SWglAbQkRcbWJgZf4sp2DKGLtOuOiXoBB6Eit2yQ22mD-qxa5gO33Nd4T_aem_VWg50PSKXY0PgtMdNt9ndg
- Léana : https://www.leetchi.com/fr/c/un-rein-pour-leana-423980608?utm_source=native&utm_medium=social_sharing&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAcGRvZgFicmlkETA2Z2hSbEd1SmZHRlZNWXh6c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABH9UZh6ZpSAu5Skkxlr_iti3y8LNEuQqHrrCWzaXVSxD8EiafDDBZ2a_5kaut_aem_gyfKb_rD2L34GvmFZc8cHQ
Les premières difficultés sont apparues dès la naissance. Victime d'une grave détresse respiratoire, la fillette avait été transférée en urgence à Marseille quelques heures après sa venue au monde. Sans diagnostic, ses parents ont alors multiplié les allers-retours entre Ajaccio et le continent. En 2019, ils ont finalement choisi de s'installer à Nantes pendant trois ans, où la maladie de Léana a été identifiée, avant de revenir en Corse.
Aujourd'hui, la famille doit de nouveau rejoindre Marseille. Depuis plusieurs semaines, l'état de santé de Léana s'est dégradé. Ses reins ne fonctionnant plus correctement, une dialyse a été mise en place. La fillette nécessite désormais un suivi médical spécialisé qui impose de nouveaux déplacements et séjours sur le continent.
« Je l'appelle la maladie tueuse »
« C'est une maladie qui peut toucher tous les organes. Je l'appelle la maladie tueuse. On ne connaît pas l'espérance de vie », confie Jessica. Léana ne parle toujours pas et communique principalement grâce à la langue des signes. Implantée pour entendre, elle parvient à capter certains sons, mais son quotidien reste rythmé par les soins et les rendez-vous médicaux. La maladie bouleverse aussi l'équilibre familial. Sa petite sœur vit difficilement cette séparation. « Elle ne veut pas quitter sa sœur, elle ne fait que pleurer », raconte leur maman.
À l'épreuve médicale s'ajoute une charge financière devenue difficile à supporter. Les billets d'avion de Léana et de sa maman sont pris en charge, mais pas ceux du père ou de la petite sœur lorsqu'ils doivent les accompagner. L'hébergement et les repas restent également à la charge de la famille. « J'ai acheté à manger pour deux jours, j'en ai eu pour 43 euros », témoigne Jessica, qui a dû arrêter de travailler pour s'occuper de sa fille : « On ne peut pas vivre éternellement avec un seul salaire pour quatre. »
Longtemps, la famille a essayé de faire face par ses propres moyens. Mais aujourd'hui, elle rencontre de grosses difficultés. Une cagnotte ouverte pour Léana doit permettre de soulager ces dépenses, mais aussi de faire connaître les difficultés rencontrées par les familles corses confrontées à des parcours médicaux aussi lourds. Comme elle, trois autres enfants sont concernés par la mobilisation : Zack, Nunzia-Maria et Evan. Il y a quelques jours, CNI avait notamment consacré un précédent article à la situation de la petite Nunzia-Maria, hospitalisée à Marseille alors qu'elle n’est âgée que de quelques semaines.
Un concert pour soutenir les quatre familles
C'est dans cet esprit de solidarité que le groupe I Voci di a Gravona a décidé de faire évoluer son traditionnel concert ajaccien. Initialement, deux euros par billet vendu devaient être reversés à Zack. Face à la situation de trois autres enfants, les membres du groupe ont finalement choisi de consacrer l'intégralité des bénéfices de la soirée aux quatre familles. « On a cette chance de pouvoir chanter. Si on peut aussi aider derrière, on est toujours dans cette optique de donner la main quand on le peut », explique Paul Tradii, membre du groupe.
Les fonds seront confiés à l'association À Tè Carlucciu, chargée de les répartir équitablement entre les familles. Pour son président, Lionel Maulini, l'engagement ne s'arrête toutefois pas à l'aide financière. L'association entend également apporter un soutien moral aux parents, les accompagner et les conseiller dans leurs démarches. « On a vécu ce qu'ils sont en train de vivre. Au-delà de l'aspect financier, ils attendent aussi de nous du réconfort, qu'on puisse les aiguiller et les accompagner », souligne-t-il.
Le concert aura lieu ce vendredi 20 novembre à 20h30, au Palais des Congrès d'Ajaccio. L'école de chant du groupe assurera la première partie, avant le concert d’I Voci di a Gravona. Les billets sont proposés au tarif de 27 euros sur le site Corse Billet.
Pour aider les familles de Léana, Zack et Nunzia-Maria, plusieurs cagnottes ont également été ouvertes :
- Nunzia-Maria : https://www.onparticipe.fr/c/flQZbgMr
- Zack : https://www.leetchi.com/fr/c/soutenir-une-famille-7954898?u=b1b38ab3-d04c-447a-b320-01950438b3ed&utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAcGRvZgFicmlkETA2Z2hSbEd1SmZHRlZNWXh6c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHx1SWglAbQkRcbWJgZf4sp2DKGLtOuOiXoBB6Eit2yQ22mD-qxa5gO33Nd4T_aem_VWg50PSKXY0PgtMdNt9ndg
- Léana : https://www.leetchi.com/fr/c/un-rein-pour-leana-423980608?utm_source=native&utm_medium=social_sharing&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAcGRvZgFicmlkETA2Z2hSbEd1SmZHRlZNWXh6c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABH9UZh6ZpSAu5Skkxlr_iti3y8LNEuQqHrrCWzaXVSxD8EiafDDBZ2a_5kaut_aem_gyfKb_rD2L34GvmFZc8cHQ
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