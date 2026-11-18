Le rond-point de Stabiacciu (ici le jour du saccage, suite à la mobilistion des Porto-Vecchiais) portera désormais le nom "di a Santa Vergina".
Un mois et demi après le saccage aussi violent, douloureux que spectaculaire dont elle a été victime, la statue de la Vierge Marie a fini d’être restaurée par l’artisan Denis Leonetti, à la demande de l’évêché. Sa réinstallation sera consacrée ce samedi après-midi par l’Église de Corse, la paroisse et la commune, qui organiseront une cérémonie à laquelle la population est conviée.
Et il ne fait aucun doute que la mobilisation sera importante. Dans les heures qui avaient suivi l’acte de vandalisme, 700 à 800 personnes s’étaient spontanément rassemblées sur place. « Cette fois-ci, on a prévu davantage de dispositions pratiques », a précisé le maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini. Une partie de la RT 10 sera fermée et le parcours sécurisé pour accueillir le public.
Dans ce même mouvement, le rond-point, que les Porto-Vecchiais avaient pris l’habitude de nommer « rond-point du Stabiacciu » mais qui s’appelait en réalité « ghjiratoghju di u Bunifazincu » , portera désormais le nom de « ghjiratoghju di a Santa Vergina ». Une proposition adoptée à l’unanimité par les élus porto-vecchiais. Pour le maire, cela allait de soi après le saccage : « On s’est aperçu, notamment en des heures douloureuses qui étaient celles de la crise liée aux intempéries que, dans la conscience populaire, ce rond-point avait déjà changé de nom. Donc on s’est dit qu’il fallait aller au bout de ce raisonnement. L’idée étant d’une part de consacrer la mémoire et l’avenir de ce lieu au sens du traumatisme vécu par la population, et d’autre part d’accompagner l’émergence d’une conscience des Porto-Vecchiais autour de ce site. »
"Excuses tardives, maladroites et insincères"
Pour rappel, les deux jeunes saisonniers qui ont dégradé la statue, filmant la scène avant de la diffuser sur les réseaux sociaux, comparaissait ce lundi devant le tribunal d’Ajaccio. Le délibéré est attendu le 23 novembre, soit deux jours après la cérémonie. Jean-Christophe Angelini a vivement rejeté les excuses présentées par les prévenus à l’audience : « Elles sont tardives, maladroites et insincères », a-t-il estimé. Le maire a également appelé à une décision ferme de la justice, souhaitant que « ni les sursis, ni les peines aménagées ne prévaudront dans le cas d’espèce ».
Et il ne fait aucun doute que la mobilisation sera importante. Dans les heures qui avaient suivi l’acte de vandalisme, 700 à 800 personnes s’étaient spontanément rassemblées sur place. « Cette fois-ci, on a prévu davantage de dispositions pratiques », a précisé le maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini. Une partie de la RT 10 sera fermée et le parcours sécurisé pour accueillir le public.
Dans ce même mouvement, le rond-point, que les Porto-Vecchiais avaient pris l’habitude de nommer « rond-point du Stabiacciu » mais qui s’appelait en réalité « ghjiratoghju di u Bunifazincu » , portera désormais le nom de « ghjiratoghju di a Santa Vergina ». Une proposition adoptée à l’unanimité par les élus porto-vecchiais. Pour le maire, cela allait de soi après le saccage : « On s’est aperçu, notamment en des heures douloureuses qui étaient celles de la crise liée aux intempéries que, dans la conscience populaire, ce rond-point avait déjà changé de nom. Donc on s’est dit qu’il fallait aller au bout de ce raisonnement. L’idée étant d’une part de consacrer la mémoire et l’avenir de ce lieu au sens du traumatisme vécu par la population, et d’autre part d’accompagner l’émergence d’une conscience des Porto-Vecchiais autour de ce site. »
"Excuses tardives, maladroites et insincères"
Pour rappel, les deux jeunes saisonniers qui ont dégradé la statue, filmant la scène avant de la diffuser sur les réseaux sociaux, comparaissait ce lundi devant le tribunal d’Ajaccio. Le délibéré est attendu le 23 novembre, soit deux jours après la cérémonie. Jean-Christophe Angelini a vivement rejeté les excuses présentées par les prévenus à l’audience : « Elles sont tardives, maladroites et insincères », a-t-il estimé. Le maire a également appelé à une décision ferme de la justice, souhaitant que « ni les sursis, ni les peines aménagées ne prévaudront dans le cas d’espèce ».
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