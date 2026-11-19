A 8 heures ce jeudi matin le Tavignani atteignait 6m56 mètres, soit un mètre de plus que lors de la crue dévastatrice du 5 novembre 2023. La crue était à 6,78 m à 9 heures. C’est ce que relevait le limnigraphe installé au Pont Vieux. D’ailleurs les services de Météo France ont placé le fleuve en vigilance orange pour le phénomène crue. « Au niveau des cumuls de pluies, ce sont entre 56 et 59 mm qui sont tombées durant les six dernières heures sur le relief avec un pic à 90 mm. Ce n’est certes pas énorme, mais cela suffit pour provoquer de fortes crues puisque les sols sont saturés et les rivières du centre Corse avaient des niveaux très élevés déjà. Et nous prévoyons à nouveau des pluies tout au long de la matinée, et nous attendons près de 40 mm jusqu’à13 heures. Autant dire que le niveau du Tavignani risque encore de monter dans la matinée. Il y aura une accalmie cet après-midi mais avec du vent et à partir de ce jeudi soir il faut s’attendre à un retour durable des pluies sur le même secteur avec au moins 70 mm de précipitations », explique Sophie Desarieux, prévisionniste à Météo France.
Si la vallée de Restonica a enregistré les mêmes cumuls de précipitations, en revanche il y en a eu beaucoup moins sur la vallée du Golu ainsi que la Gravona « où nous n’avons enregistré que 30 mm de pluie », détaille Sophie Desarieux.
La vigilance pourrait évoluer dans le courant de la journée, mais pour le vent cette fois. « Nous sommes en vigilance jaune vente, mais celui-ci va se renforcer dans les heures qui viennent en particulier sur le Cap Corse, la région bastiaise et la Balagne. Il devrait se renforcer également demain », annonce la prévisionniste.
Face à cette situation pluvieuse de ce jeudi et celle qui est annoncée pour demain, la mairie de Corte a déclenché son Plan Communal de Sauvegarde. Dans ce cadre l’accès et la circulation sont interdits sur le pont de Baliri, sur la passerelle entre le Campus Mariani et la piscine, le sentier du patrimoine ainsi que les berges et chemins du Tavignani.
Par ailleurs, et ce pour préserver les tuyaux d’alimentation de l’eau potable, celle-ci est coupée sur le secteur de Baliri.
Sur le coup de 9 h 11, les eaux commençaient à gagner le parking de Baliri !
Si la vallée de Restonica a enregistré les mêmes cumuls de précipitations, en revanche il y en a eu beaucoup moins sur la vallée du Golu ainsi que la Gravona « où nous n’avons enregistré que 30 mm de pluie », détaille Sophie Desarieux.
La vigilance pourrait évoluer dans le courant de la journée, mais pour le vent cette fois. « Nous sommes en vigilance jaune vente, mais celui-ci va se renforcer dans les heures qui viennent en particulier sur le Cap Corse, la région bastiaise et la Balagne. Il devrait se renforcer également demain », annonce la prévisionniste.
Face à cette situation pluvieuse de ce jeudi et celle qui est annoncée pour demain, la mairie de Corte a déclenché son Plan Communal de Sauvegarde. Dans ce cadre l’accès et la circulation sont interdits sur le pont de Baliri, sur la passerelle entre le Campus Mariani et la piscine, le sentier du patrimoine ainsi que les berges et chemins du Tavignani.
Par ailleurs, et ce pour préserver les tuyaux d’alimentation de l’eau potable, celle-ci est coupée sur le secteur de Baliri.
Sur le coup de 9 h 11, les eaux commençaient à gagner le parking de Baliri !
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