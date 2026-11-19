U tempu in Corsica
La rédaction le Jeudi 19 Novembre 2026 à 07:00
Ce jeudi, le temps restera perturbé sur l'ensemble de la Corse avec des pluies parfois orageuses et localement intenses jusqu'en milieu de journée, avant le retour de quelques éclaircies. À noter que les deux départements sont placés en vigilance jaune pour les orages, les pluies-inondations et le vent, avec également un risque de vagues-submersion en Corse-du-Sud. Une aggravation de la vigilance n'est pas exclue dans la journée.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Photo : Gabriel Sambroni)