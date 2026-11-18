La difficulté du non-recours aux aides



Mais encore faut-il connaître ces dispositifs et oser les solliciter. "En Corse, il y a quand même une certaine pudeur à aller demander de l'aide", souligne Arnaud Sabonnadière. Un frein qui peut empêcher certaines familles d'accéder à des soutiens auxquels elles pourraient prétendre. EDF souhaite donc renforcer le travail avec les acteurs sociaux pour aller davantage vers les personnes concernées, plutôt que d'attendre qu'elles se manifestent.



Lorsqu'un client rencontre des difficultés de paiement, EDF peut également proposer un accompagnement personnalisé. En lien avec les travailleurs sociaux, la situation financière de la personne est alors étudiée afin de trouver une solution adaptée. Des échéanciers pouvant aller jusqu'à douze mensualités peuvent notamment être mis en place pour permettre aux ménages de rembourser progressivement leur dette, sans aggraver leurs difficultés.



Mais la prévention contre la précarité énergétique passe aussi par l'amélioration des logements. Depuis 2019, près de 10 500 logements occupés par des ménages précaires ou très précaires ont bénéficié d'un accompagnement à la rénovation énergétique grâce aux aides Agir Plus. Isolation, installation d'équipements de chauffage plus performants ou encore chauffe-eau thermodynamique : ces travaux doivent permettre de réduire durablement les consommations.



Pour EDF Corse, l'enjeu est désormais de renforcer la coordination entre la Collectivité, les communes et les associations: "Il faut vraiment faire en sorte que les dispositifs soient utilisés", insiste Arnaud Sabonnadière. L'objectif est notamment de lutter contre le non-recours aux droits et de faire en sorte que les difficultés liées à l'énergie ne viennent pas aggraver davantage la situation financière des ménages.

