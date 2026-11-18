Un accident de la route s'est produit ce mercredi soir, peu avant 19h30, sur la RT40, dans le secteur du pont d'A Rena Bianca, sur la commune de Sartène. Selon les premiers éléments communiqués par le Service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A), deux véhicules sont entrés en collision dans des circonstances qui restent pour l'heure à déterminer.
Le bilan provisoire fait état de deux blessés, qui étaient toujours en cours de désincarcération en début de soirée.
Au total, dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, avec deux ambulances, un véhicule de secours routier et un véhicule de commandement. L'intervention est menée en coordination avec le SAMU et la gendarmerie.
Afin de permettre aux secours d'intervenir, la circulation a été totalement interrompue dans les deux sens sur la RT40. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à faciliter l'accès des véhicules de secours.
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