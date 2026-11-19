A màghjina - Quandu a luce accarezza i monti
La rédaction le Jeudi 19 Novembre 2026 à 07:05
« Il y a des paysages qui nous arrêtent, qui nous invitent simplement à contempler… Sur la route d’Arone, à Piana, l’automne dessine un décor tout en nuances. Une brume légère enveloppe le golfe, tandis que le soleil vient délicatement caresser la mer et les reliefs. J’ai sorti mon appareil photo, mais pendant un instant, j’ai presque oublié de photographier. J’étais simplement là, absorbé par cette beauté, incapable de détacher mon regard de ce spectacle. Certains instants ne se racontent pas vraiment… ils se ressentent. Et celui-ci, je crois, restera longtemps gravé dans ma mémoire », nous écrit Jean-Claude Camü.
Si, comme lui, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.
Photo : Jean-Claude Camü