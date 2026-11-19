Le STC veut transformer son ancrage de terrain en résultat électoral. Réunis en conférence de presse au Palais des Congrès à Ajaccio ce jeudi, ses cadres et les délégués des différentes branches — parmi lesquels Frédéric Bagnaninchi, Étienne Santucci, Jean Brignole ou encore Jean-Pierre Luciani — ont présenté les enjeux du scrutin professionnel du 10 décembre. Le ton est à la confiance : « Aujourd’hui, nous sommes les seuls à pouvoir présenter des candidats de partout », a avancé l’un des représentants du syndicat. L’organisation revendique quelque 7 000 adhérents en Corse, dont environ la moitié seraient concernés par ces élections. Elle annonce plusieurs centaines de candidats, avec près de 350 en Haute-Corse et un nombre comparable en Corse-du-Sud. Pour le STC, cette présence dans les services et les collectivités constitue le principal argument de campagne. « Les gens s’engagent parce qu’ils sont convaincus de ce qu’on porte depuis 40 ans », explique Frédéric Bagnaninchi, en insistant sur un travail syndical qui, selon lui, « va être porté au-delà des élections professionnelles ».





Le syndicat s’appuie notamment sur les résultats de 2022 dans la fonction publique territoriale. D’après les chiffres présentés lors de la conférence, il avait alors recueilli environ 4 000 voix, contre 800 pour la deuxième organisation, sur quelque 12 000 agents inscrits. « C’est une réalité, elle est incontournable », a insisté Jean Brignole, qui estime que le STC aborde ce nouveau scrutin avec « quatre ans d’expérience supplémentaire » et « quatre ans de mobilisation supplémentaire ».





L’organisation affirme avoir déposé des listes couvrant l’ensemble des commissions dans plusieurs collectivités et centres de gestion. Elle met en avant sa présence à la Collectivité de Corse, à la CAPA, à la mairie d’Ajaccio et à la communauté d’agglomération de Bastia. Dans les centres de gestion, elle assure avoir présenté des candidats capables de représenter des communes de tailles différentes. « On a réussi à être reconnu par les travailleurs de ce pays comme la première organisation syndicale », ajoute Etienne Santucci.





Une implantation revendiquée dans les trois fonctions publiques



Dans la fonction publique hospitalière, le STC affirme être présent dans l’ensemble des établissements de Corse, à l’exception d’un établissement où il siège au niveau du groupement hospitalier de territoire. Il se présente comme la première organisation syndicale du secteur dans la région et indique avoir déposé des listes dans toutes les commissions paritaires. Le scrutin concerne un peu plus de 2 000 électeurs, selon les chiffres avancés pendant la conférence. « On est représenté dans toutes les commissions paritaires », a résumé un syndicaliste, qui voit dans le nombre de listes déposées la preuve d’un maillage étendu : « On trouve des gens dans tous les domaines pour représenter l’hospitalier avec nous. »



Le STC met également en avant son rôle dans le débat autour du futur centre hospitalier universitaire. « On est les seuls à avoir revendiqué un CHU multi-site», estimant que le syndicat a défendu une approche régionale du projet. Dans la fonction publique d’État, le syndicat revendique également une implantation solide, notamment dans l’Éducation nationale. Il entend faire de la défense des intérêts des agents et de la prise en compte des réalités insulaires des axes de son action. « Ici, en Corse, on a des compétences », a plaidé un représentant du syndicat nationaliste. « Il faudra faire évoluer les choses afin de favoriser l’emploi », a-t-il ajouté, en défendant une meilleure prise en compte des possibilités de recrutement local dans les administrations.





Carburants, indemnité de trajet et emploi local



La conférence a également permis au syndicat de rappeler plusieurs revendications sociales. Dans son communiqué, le STC demande un mécanisme de régulation des prix des carburants en Corse, inspiré du dispositif applicable dans certains territoires ultramarins. « L’essence et le gazole restent plus chers dans certains territoires. Cette revendication, on la porte depuis plusieurs années », a rappelé un représentant. Le syndicat souligne également la prolongation jusqu’au 31 décembre 2028 de l’indemnité de trajet région Corse, avec un barème annuel annoncé entre 320 et 350 euros, pouvant atteindre 400 euros pour les salariés de Corse. Il souhaite que le dispositif soit pérennisé au-delà de cette échéance. Le STC indique qu’une demande en ce sens a été présentée au préfet de région et portée auprès des parlementaires corses.





Le syndicat défend enfin le développement de l’emploi local dans les administrations et les établissements publics. Ses représentants ont cité l’exemple de l’hôpital de Bastia, qui a signé une charte sur l’emploi local. « Quand on est déterminé, présent, mobilisé, on arrive à faire bouger les choses », a souligné l’un d’eux. Interrogé sur la position du STC à l’égard des mobilisations nationales récentes, le syndicat a défendu une stratégie centrée sur son action de terrain. « Les enjeux ne se jouent pas sur une mobilisation, mais sur plusieurs années », a répondu un représentant. Le STC affirme partager certaines revendications portées par l’intersyndicale, tout en revendiquant son indépendance et sa volonté de maintenir un travail suivi auprès des agents.



Le 10 décembre, l’organisation appelle les personnels à se mobiliser dans les urnes. « Chaque vote renforce la légitimité de ceux qui auront la responsabilité de défendre les personnels », écrit-elle dans son communiqué. Le STC espère ainsi consolider sa première place et peser davantage dans les instances où se décident les conditions de travail des agents publics.



