Après les fortes précipitations de ces derniers jours, c'est désormais le vent qui suscite l'inquiétude. Ce jeudi, Météo-France a placé l'ensemble de la Corse en vigilance orange pour vents violents. Alors qu'un épisode pluvio-orageux marqué touche actuellement l'île, les vents devraient nettement se renforcer dans la soirée de jeudi et rester particulièrement soutenus jusqu'à vendredi soir. En Haute-Corse, la vigilance orange entrera en vigueur ce jeudi à 20 heures et se prolongera jusqu'à vendredi à 21 heures.



« Les secteurs les plus concernés sont situés sur le relief du centre de l'île, les caps du nord et les plaines et littoraux orientaux par déferlement », détaille Météo-France, qui prévoit des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h, parfois 130 km/h sur les plaines et littoraux orientaux, Bastia compris, ainsi qu'en montagne. Sur les caps exposés du nord, le vent pourrait atteindre entre 130 et 160 km/h. Selon la préfecture de Haute-Corse, des pointes de 160 à 170 km/h pourraient même être enregistrées sur le Cap Corse. Le Centre-Corse, la région bastiaise, la Castagniccia et la Plaine orientale devraient également être particulièrement touchés.



Ces vents forts interviennent dans un contexte où les sols sont humides, favorisant notamment les chutes d'arbres, avertit le prévisionniste. Un risque qui a conduit la préfecture de Haute-Corse à prendre plusieurs mesures de précaution.



Les transports scolaires seront ainsi suspendus pour la journée de vendredi sur une grande partie du département. Les rotations maritimes prévues vendredi dans les secteurs de Bastia et de L'Île-Rousse seront également interrompues. Concernant le trafic aérien, les vols au départ et à destination de Bastia sont annulés jusqu'à ce jeudi soir en raison des mauvaises conditions météorologiques.



Outre le vent, la Haute-Corse sera également placée en vigilance jaune pour pluie-inondation vendredi de 4 heures à minuit, ainsi que pour orages entre midi et 19 heures. Sur les prochaines 24 heures, des cumuls de précipitations de 30 à 50 mm sont attendus, principalement sur le relief central, avec localement 60 à 70 mm. Le Tavignano est par ailleurs maintenu en vigilance jaune pour crues.



Face à cette situation, la préfète de la Haute-Corse appelle la population à faire preuve de la plus grande prudence. « Ces phénomènes météorologiques sont susceptibles de s'intensifier dans les prochaines heures, avec des phénomènes pouvant se cumuler et accroître les risques sur l'ensemble du territoire », avertit la préfecture, qui déconseille les activités en extérieur pour la journée de vendredi.



Les habitants sont notamment invités à limiter leurs déplacements, à privilégier le télétravail lorsque cela est possible et à éviter les abords des arbres, les promenades en forêt ainsi que les sorties en montagne. Une vigilance particulière est également recommandée sur les routes en raison des risques de chutes d'arbres, d'éboulements et d'inondations. La préfecture rappelle enfin qu'un arrêté interdisant la baignade, les activités nautiques et l'accès aux abords des cours d'eau a été pris.



L'évolution de la situation peut être suivie sur le site de Météo-France, tandis que l'état du réseau routier est consultable sur Inforoutes Corse.

