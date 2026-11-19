Avec l’ouverture de cette école, l’objectif est de répondre aux besoins des établissements de santé corses, qui manquent de personnel. Selon Maria Kaelbel, directrice de l’IFMS, les infirmiers de bloc opératoire occupent une place essentielle au sein des équipes chirurgicales. « C’est à la fois un partenaire, le principal collaborateur du chirurgien, mais il est également garant de la prise en charge du patient, de l’aspect sécurité et de la qualité des soins », explique-t-elle. « Les infirmiers de bloc opératoire sont indispensables au bon fonctionnement des blocs opératoires avec les autres professionnels de santé. Or, on en manque », souligne pour sa part Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge de la santé et du social. En Corse, certains établissements doivent notamment recourir à des professionnels en intérim pour assurer leur fonctionnement. « Il nous paraissait important de proposer cette formation pour stabiliser l'offre de santé en Corse », précise-t-elle.





L'ouverture de cette formation répond également à une demande des professionnels et des étudiants qui souhaitaient pouvoir se spécialiser sans nécessairement partir sur le continent. C'est notamment le cas de Jean-Louis Versini, infirmier en bloc opératoire qui suit actuellement ce cursus. Pour lui, la possibilité de se former sur place a pesé dans sa décision. « Dans ma situation personnelle, je n’aurais pas pris l'initiative de partir sur le continent pour faire cette école », confie-t-il. Il souligne également l'importance de cette qualification dans son parcours professionnel. « Ça permet de légitimer ce que je fais déjà dans ma pratique quotidienne, et ça me donne un diplôme. Le fait d'être diplômé, c'est en soi une finalité de cet exercice. »

