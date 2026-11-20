A màghjina - E Torre, memoria di i seculi
La rédaction le Vendredi 20 Novembre 2026 à 07:05
Sur le sentier du patrimoine de Speluncatu, au lieu-dit A Campana, également appelé E Torre, les vestiges de deux tours témoignent du passé de la commune. De la première, datant du Xe siècle, il ne reste aujourd’hui que les fondations. La seconde, édifiée au XVe siècle et encore intacte dans les années 1950, se dresse toujours au milieu des ruines, comme un témoin des siècles écoulés. Pierre Dottori nous les fait découvrir ou redécouvrir à travers son beau cliché.
Si, comme Pierre Dottori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.
(Photo : Pierre DOTTORI)